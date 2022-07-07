«Люди готовы сортировать мусор». На Алтае обсудили внедрение системы переработки отходов

В регионе есть примеры успешных практик по сбору вторсырья. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае заканчивается место на существующих мусорных полигонах, а заводов по переработке отходов пока что нет. Что с этим делать, обсудили представители власти, бизнеса и общественности на очередном заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» на площадке «Сибирской медиагруппы».

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы. Фото: Виталий БАРАБАШ

Спасение – в мусоропереработке

Ежегодно в Алтайском крае образуется 530 тысяч тонн отходов. Всего в регионе существует 17 мусорных полигонов, ресурсы которых будут на 100% исчерпаны в течение следующих 5-8 лет. Если оставить все как есть, то в ближайшее десятилетие регион зарастет мусором. Ситуацию могли бы спасти мусороперерабатывающие предприятия.

«Перед Алтайским краем к 2030 поставлена задача по организации полной обработки всех видов коммунальных отходов. 100% должно идти на сортировку. Планируется создать пять новых комплексов с современным оборудованием и технологиями в области обработки и утилизации отходов», – рассказала на встрече заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Казанцева.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы. Фото: Виталий БАРАБАШ

Сейчас идет работа по поиску земельных участков. Как отмечает Казанцева, это основная проблема при выборе места для размещения новых объектов в области обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

Готовность есть – площадок нет

К сдвигам в проблеме с мусором готов и бизнес. Как заявила на встрече директор регоператора ТКО «Спецобслуживание плюс» Олеся Тырышкина, их компания планирует построить большой мусоросортировочный комплекс. Однако в регионе есть проблема - отсутствие инфраструктуры для раздельного накопления мусора.

– Контейнеры для раздельного накопления должно стоять на каждой конкретной площадке. Тогда у нас будет повсеместное внедрение. Люди будут проводить сортировку отходов, – отметила Тырышкина.

С ней согласился Виктор Карл, гендиректор ОАО «ЭКО-комплекс», который сказал, что сейчас у людей нет условий для сортировки отходов. Тем временем депутат АКЗС Евгения Боровикова заявила, что по статистике 30% населения края готовы к раздельному сбору мусора, но нет площадок для этого, особенно в муниципалитетах.

–Я считаю, что мы подошли к тому, что люди готовы сортировать, - отметил заместитель министра регионального Минстроя Александр Котельников. – Надо начать такой эксперимент в барнаульской зоне, но без создания глобального сортиворочного комплекса нам не обойдись.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы. Фото: Виталий БАРАБАШ

Успешные практики

Несмотря на то, что сортировка мусора в Алтайском крае развита слабо, в регионе есть примеры успешных практик по сбору вторсырья.

Так, компания «Белун» во главе с Алексеем Свечниковым занимается сбором вторсырья в поселке Южный. Стекло, пластик и макулатуру, которую приносят местные жители, отправляют на перерабатывающие заводы, в том числе в Новосибирск.

– Я уверен, что на сегодня население готово к раздельному сбору мусора на 100%. Нужно просто создать условия. Это невозможно сделать за один день, нужна планомерная работа. Но постепенно нужно к этому идти. Необходимо создавать пункты, которые будут принимать вторсырье за деньги, площадки временного накопления, куда можно будет отсортированное вторсырье относить, – говорит гендиректор компании «Белун» Алексей Свечников.

Экоактивистка, координатор движения «МусораБольшеНет» в Барнауле Ольга Далгатова проводит акции по сбору вторсырья в краевой столице уже 11 лет. Говорит, что на старте сталкивалась с непониманием, люди крутили у виска и говорили: «Вы сумасшедшие», но акция живет и в городе начали появляться пункты сбора вторсырья, растет число контейнеров для сбора ПЭТ.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы. Фото: Виталий БАРАБАШ

– В целом за год около 60 тонн твердых коммунальных отходов уходит на переработку, а не на полигон. Это не так много, но мы не получаем за это деньги, мы делаем это в свободное от работы время. К нам приезжают переработчики из Новосибирска, а значит это выгодно. Я согласна, что должна быть системная работа, инфраструктура, но давайте работать с тем, что уже есть, – призвала участников дискуссии Ольга Далгатова.

Выгодно жечь свалки?

Эколог, председатель ревизионной комиссии ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков выразил мнение, что вопрос с раздельным сбором мусора и переработкой вторсырья лежит чисто в экономической плоскости, а не в экологической или культурной.

– Пока людям будет выгодно жечь свалки – так и будет, – сказал Грибков. Будет эффективнее, если будут стимулы разделять отходы. Например, не сортируешь – платишь больше. Сортируешь – платишь меньше или даже наоборот, деньги получаешь. Важно и просвещение, и кнут в виде штрафов, но пока не будет чисто экономической заинтересованности у бизнеса, у власти и жилищно-коммунального хозяйства в этом вопросе, ничего не сдвинется. А на природу это не влияет. Природе, честно, фиолетово. Она переживет отходы и нас. А вот мы выживем ли в этих отходах?

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