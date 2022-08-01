Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Жестокое убийство потрясло жителей алтайского села Романово вечером 30 июля. Местный 41-летний житель застрелил родителей своей бывшей супруги – экс-тесть умер сразу, а тёща скончалась на операционном столе в местной больнице. После этого мужчина покончил с собой. По данному факту следком уже возбудил уголовное дело.

По данным источника «Комсомолки», предполагаемый убийца развелся со своей супругой около 2-3 месяцев назад. Что стояло за семейной драмой – неизвестно, местные в это особо и не лезли. Однако после новостей об убийстве принялись обсуждать версии произошедшего. В соцсетях пишут, что мужчина якобы и ранее вел себя неадекватно. Об этом рассказывает и знакомая его бывшей супруги.

- Изменял и бил (бывшую супругу, прим. ред.), угрожал убийством. Она уже писала заявления в местную полицию на «героя» по поводу угрозы оружием, - рассказала собеседница «КП».

Работал мужчина водителем скорой помощи в Романовской ЦРБ, а его жена до развода – там же, стоматологом. После того, как супруги разошлись, женщина нашла другое место работы, дети в это время жили у её родителей. По словам местных, мужчина навещал ребятишек, забирал к себе, все было мирно. Никто и подумать не мог, чем закончится эта история…

В день трагедии, 30 июля, бывшая супруга приехала к родителям в Романово. Туда же пришел и предполагаемый преступник. Что произошло дальше – неизвестно. Но поздним вечером он застрелил 69-летнего тестя и 76-летнюю тёщу из незарегистрированного охотничьего ружья. Источник рассказывает, что пожилой мужчина умер на месте, а за жизнь женщины еще пытались бороться врачи – на «скорой» её доставили в больницу, но на операционном столе она скончалась. Говорят, что травмы были несовместимы с жизнью.

- Старики были совсем не при делах, жили спокойно, никуда не лезли, - добавила знакомая семьи.

После убийства предполагаемый преступник вернулся в свой дом и покончил жизнь самоубийством. Сейчас выяснением всех обстоятельств трагедии занимается следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Информацию «Комсомолке» подтвердили в региональном управлении СК.

Коллега мужчины рассказал «Комсомолке», что двойное убийство потрясло жителей села. И никто бы из медиков не мог подумать, что их коллега на такое способен.

- Он был абсолютно адекватный. Я знал его 15 лет. Детей он любил безумно – это вам вся деревня подтвердит. Из-за развода он очень сильно переживал, конечно, - говорит собеседник.

За пристрастием к алкоголю погибшего не замечали. Кроме того, о нем вспоминают, как о преданном своему делу водителе – в любое время дня и ночи он отправлялся на вызов, особенно во времена пандемии.

- Что послужило причиной, почему он пошел на такое преступление – никто не знает, мы все в шоке, - добавили коллеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Алтая могла заживо сжечь любовника в машине

Погибший был пристегнут наручниками внутри автомобиля (подробнее)

Видео с места ЧП, где жительница Алтая сожгла прикованного наручниками в автомобиле любовника

Появилось видео с места ЧП, где жительница Алтая сожгла прикованного наручниками в автомобиле любовника (подробнее)