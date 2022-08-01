Иван-чай растет во всех районах Алтайского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве президент Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться развитием производства иван-чая, который, по его словам, «наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Coca-Cola». О то, какими полезными свойствами обладает это растение, и чего нужно опасаться при его употреблении, рассказала директор института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук Наталья Сперанская.

– Употреблять иван-чай нужно аккуратно, так как он относится к группе лекарственных трав. Отвар этого растения обладает как успокаивающими свойствами, так и повышающими работоспособность. Растение является антисептиком, может оказывать полезное воздействие на желудочно-кишечный тракт, – рассказала Наталья Сперанская.

Биолог советует сочетать иван-чай с другими растениями: листьями малины, земляники, смородины, а также ягодами шиповника. Однако специалист предупреждает: при сочетании трав не следует делать слишком сложный смесей, так как это может спровоцировать аллергическую реакцию.

Для приготовления чаев отбираются высушенные листья и цветы иван-чая. Плоды растения непригодны для употребления в пищу. По словам Натальи Сперанской, иван-чай содержит большое количеством микроэлементов: железо, никель, медь, а также витамин С.

Иван-чай - весьма распространенное в регионе растение. Он растет во всех районах Алтайского края, особенно много его на насыщенных азотом почвах. Это достаточно выносливая трава. Его семена могут переносить температура до +40 градусов, поэтому его можно даже встретить на земле, выжженной лесным пожаром.

– Данный травяной чай активно употребляли еще в дореволюционное время, нынешнюю идею о промышленном использовании иван-чая считаю достаточно интересной, напиток способен разнообразить наш рацион, но здесь встает вопрос о вкусовых предпочтениях потребителей, – отметила биолог.

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