Чай-чай, выручай!

15 декабря отмечается всемирный день чая. Этот бодрящий и освежающий напиток многие века дарит людям наслаждение приятным вкусом и неповторимым ароматом. А еще чай – отличный «лекарь». Ведь этим словом называют не только напиток из листьев чайного куста, но и любые настоянные на кипятке растения. Душистым лесным травам, сушеным ягодам, причудливым корешкам и всевозможным веточкам природа подарила необыкновенную силу. Не удивительно, что бабушки-знахарки за свое умение «травками ставить на ноги дурных и болящих» в старину считались колдуньями.

А что сегодня? В арсенале современной фитотерапии – целый список полезных трав и сборов, помогающих организму в борьбе со многими недугами, в том числе с онкологией. Директор фитоцентра «Алфит», фитотерапевт Сергей Корепанов рассказал, чем чай отличается от фиточая, какие травы полезны при онкологии, а также поделился «новогодним» рецептом для укрепления иммунитета.

- Чем чай отличается от фиточая, или это одно и тоже – чайный куст ведь тоже растение?

- Лично для меня чай – это напиток на основе ферментированного сырья, листьев чайного дерева, подвергшихся окислению и специальной обработке. Он обладает приятным цветом и ароматом, а его вкус лишен горечи. Но при этом во время ферментации он, к сожалению, потерял большую часть своих полезных свойств. Более того, нередко в него добавляются различные пищевые ингредиенты для улучшения первоначальных свойств.

Фиточай – напиток без прикрас. Он таков, каков есть. Его вкус не всегда может быть приятен. Но зато он состоит из натуральных трав в чистом виде. В этом смысле любимый многими зеленый чай с его характерной горчинкой – это классический фитонапиток, состоящий из необработанных листьев чайного куста.

- Получается, что классический черный чай вреден для организма?

- Не вреден, нет. Скорее, менее полезен, чем многие привыкли считать. Но если дополнительно к любимому черному чаю регулярно принимать фиточаи, это была бы большая помощь для организма. Я много работаю с пожилыми людьми и заметил, что те, кто регулярно употребляют разные травы, чувствуют себя намного бодрее и выглядят моложе. Польский писатель Станислав Лем как-то сказал: «Люди, как и козы, нуждаются в травах, только козы понимают это лучше».

- Какие болезни можно лечить с помощью фиточаев?

- Прежде всего, нужно понимать, что у лекарственных растений принципиально иной механизм работы, нежели у синтетических медикаментозных препаратов. Лечат – лекарства. Они действуют быстро, но и в тоже время очень уж прямолинейно, а порой даже грубо. Одно лечим, другое - калечим. Многие мои пациенты признаются, что до назначения им препаратов, снижающих холестерин, они даже не знали, где у них печень. Теперь – знают.

Фитотерапия регулирует состояние организма, как единой системы. Лекарственные растения – это то, что подарила нам сама природа, они органичны и «умны». Они действуют очень рачительно, мягко корректируют нарушенный баланс сил. Ведь что такое болезнь? Это дисбаланс. Что-то в организме пошло не так, и вот уже здесь закололо, там начало давить.

Уровень холестерина можно прекрасно регулировать с помощью трав, причем в каждой географической зоне есть свой базовый состав «природной аптечки». Например, модное экзотическое растение гинго билоба, поступающее в Россию в основном из Китая, без проблем заменяется алтайским лабазником вязолистным. Таволга (его второе название) не только прекрасно чистит сосуды и повышает иммунитет, но и обладает отличными противовирусными и противоопухолевыми свойствами.

- Как составить максимально полезный травяной сбор?

- Подавляющее большинство растений очень демократичны, то есть легко сочетаются друг с другом. Хотя бывают и исключения. Например, травы, содержащие дубильные вещества (кора дуба, корень кровохлебки, корень бадана и т.п.) могут подавлять действие других растений в сборах. Но таких «трудных соседей» - по пальцам пересчитать.

- Можно ли самим заготавливать сырье для фиточаев?

- Есть определенные базовые правила, которые необходимо соблюдать при сборе и заготовке сырья. Использовать можно только неядовитые растения! Сушить их необходимо в затененном хорошо проветриваемом помещении – прямые солнечные лучи лекарственным травам на этапе сушки противопоказаны.

Относительно остальных нюансов я всегда говорю так: если вы сами, листочек к листочку, цветочек к цветочку, соберете и высушите свой фиточай, да еще и попросите Небеса дать вам здоровья - это принесет вам только пользу.

И еще лучше использовать для фиточаев растения-дикоросы. Они сильнее, им постоянно приходится бороться за свое существование, поэтому концентрация полезных веществ в них в несколько раз больше, чем выращенных в тепличных условиях.

- Как узнать, ядовито растение или нет?

- Постараться найти максимум информации про него в специальных справочниках. А вот интернету я не стал бы доверять: информации там очень много, но, порой, натыкаешься на такую ересь, что просто страшно становится за людей. Ядовитые растения-маскировщики, которые на 100% может отличить только специалист, лучше вообще не собирать и не использовать. На Алтае более 2000 видов растений – среди них всегда можно подобрать альтернативу.

- Как правильно заваривать фиточаи?

- Лично я против термосов. Когда я еще только начинал заниматься фитотерапией, я объездил много алтайских бабушек-травниц, так вот они говорили, что в термосе травка «задыхается». Возьмите самый обычный керамический чайник, укутайте его полотенцем, чтобы чай «дышал». Ночь настоится, отдаст всю свою природную силу, а утром можно пить. А еще важно сырье для фиточая хранить целиком, и измельчать его перед самым употреблением.

- Можно ли съедать «чаинки» в фиточае?

- Если вам это не доставляет никаких неприятных ощущений, то даже нужно. Во-первых, вы тем самым повышаете концентрацию полезных веществ в организме. А во-вторых, фиточайный осадок – прекрасный источник грубых растительных волокон, которых нам сейчас так не хватает в пище. Только один важный момент – растительное сырье в таком случае нужно перед заваркой тщательно измельчать.

- Какие фиточаи максимально полезны при онкологии?

- В состав которых входят растения-адаптогены. Они являются мощными иммуномодуляторами и способны повышать сопротивляемость организма к воздействию вредных факторов. Благодаря этим свойствам они могут предупреждать развитие рецидивов и метастазов злокачественных опухолей. К таким растениям, например, относятся корень женьшеня, элеутерококк, гриб рейши, чага, корень солодки, сок алоэ, радиола розовая. По последним данным, выраженные адаптогенные свойства выявлены у сока подорожника…

- Подорожника?!

- Да, представьте себе. По своей эффективности он не уступает знаменитому экстракту элеутерококка. Природа создала нам такие бесценные огороды, а мы топчем их ногами! Растения-адаптогены могут даже помогать в борьбе с бесплодием. Несколько моих пациентов, успешно пройдя назначенные курсы лечения, сыновей назвали Сережами (смеется).

- Были ли случаи, когда официальная медицина отказалась от пациента с онкологией, а с помощью фитотерапии удалось добиться ремиссии?

- Ради этого мы и работаем. Довольно часто к нам обращаются пациенты с третьей-четвертой стадией онкологии, которых выписали на 2 - 3 месяца, а они благодаря фитотерапии живут несколько лет. Стабилизировать процесс можно не только с помощью химиотерапии или лучевого лечения - порой травы в сочетании с верой и правильными установками включают какие-то неведомые внутренние резервы и творят настоящие чудеса.

Правильные установки вообще многое значат. Я вот никак не могу объяснить, почему перед важной встречей я прокручиваю в голове, в котором часу мне нужно встать завтра, и наутро просыпаюсь за пару минут до звонка будильника. Попроси свой организм, и он все для тебя сделает!

- Есть ли фиточаи, которые рекомендуется пить после лучевого лечения или химиотерапии?

- Конечно. И в том, и в другом случае сильно страдают иммунитет и печень. Значит, нужно им помочь. Отличные травы для восстановления иммунитета – это все адаптогены. Их я уже перечислял. Больше информации можно найти в интернете. Что касается печени – прекрасно поддерживают этот орган володушка золотистая, расторопша, овес.

Важно помнить, что часто при облучении одного органа «под обстрел» попадают и соседние. И тогда с профилактической целью нужно попить фиточаи с травами, которые могут поддержать этот орган.

- Как бы выглядел в вашей версии ТОП лучших трав для каждого органа?

- Щитовидная железа – ряска, дурнишник, лапчатка белая (не путать с лапчаткой прямостоячей!), девясил;

Легкие – подорожник, будра плющевидная, девясил, мать-и-мачеха;

Сердце - нет лучше растения, чем самый обыкновенный боярышник. Он не только регулирует работу органа, но и дает нужный ему набор витаминов. Чай из плодов, цветов и листьев боярышника дает тройной эффект;

Желудочно-кишечный тракт – тысячелистник, корень аира, фенхель;

Молочная железа – сок лопуха, можно пополам с медом (брать нужно не листья – их горечь быстро отобьет охоту использовать это растение, а стебли), чистотел, золотой ус.

Женские органы – боровая матка, красная щетка, крапива двудомная, шалфей.

Мочевой пузырь - укроп, листья березы, крапива двудомная, хвощ, листья брусники.

Но весь этот список – достаточно условный, потому что прежде чем назначать травяной сбор, нужно со всех сторон оценить болезнь: причины, наличие и степень болевого синдрома, сопутствующие патологии других органов и множество других факторов.

- Сколько нужно пить фиточай, чтобы почувствовать его эффект?

- Есть травы «быстрые», эффект от которых ощутим практически сразу. Например, корень бадана, который способен останавливать кровотечение, нормализовать жидкий стул. Но их мало. Основная часть фиточаев действует мягко и с нарастающим эффектом. Нужно не меньше двух месяцев, чтобы увидеть результат. Ну и, конечно, важна регулярность приема. 1-2 раза можно и пропустить, но в целом курс нужно выдержать. А у нас народ нетерпеливый – неделю позаваривают фиточаёк, результата не видно, значит, не помогает – и бросают на полпути.

- Вы сами какой фиточай предпочитаете?

- Я очень уважаю растения - адаптогены. А вообще: какой открытый чай стоит у нас в фитоцентре, тот я и пью. Стоит мастопатийный – буду его пить. Любой сбор содержит травы, спектр действия которых не ограничивается каким-то одним органом. Нет чисто женских или чисто мужских трав.

И еще одним рецептом поделюсь, можно сказать - новогодним (смеется). Осенью, зимой и весной почаще заваривайте обыкновенную елочную хвою. Все хвойные деревья – настоящая кладезь витамина С. Для сравнения: в лимоне его 80 мг/%, а в зимней хвое, когда растение борется с морозами – аж 500 мг/%! Главное, запомните: хвою не нужно сушить, тогда количество витамина С понизится в три раза, лучше ее помыть и заморозить на длительное хранение.