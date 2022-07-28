Сейчас, в основном, болеют люди, привитые от ковида больше шести месяцев назад Фото: Олег УКЛАДОВ

В августе-сентябре в Алтайском крае может начаться шестая по счету волна коронавируса. Как рассказала «Комсомолке» главный эпидемиолог региона Ирина Переладова, уже сейчас наблюдается тенденция роста заболеваемости по всей России.

- Если посмотреть на цифры оперштаба, то видно, что мы понемногу подрастаем. По-прежнему регистрируются тяжелые и крайне тяжелые пациенты, случаи летальных исходов. Согласно прогнозу Роспотребнадзора в августе-сентябре начнется шестая волна коронавируса. Какой возбудитель будет превалировать сказать сложно, так как идет мутация вируса, - подчеркнула специалист.

Сейчас в мире циркулируют новые подварианты известного штамма омикрон - BA.4/BA.5. Согласно данным оперштаба, сейчас в Алтайском крае в день выявляют около 60 случаев заболевания, хотя еще в начале июля было около 50.

По мнению эксперта, еще одним важным фактором роста числа заболевших стала общая расслабленность. После отмены масочного режима в общественных местах люди решили, что наступило время, когда можно спокойно выдохнуть и вернуться в допандеймийное состояние, забыв про вакцинацию. При этом в Алтайском крае сняты не все антиковидные ограничения. Так, остаются в силе запрет на посещение больных, обязательный масочный режим и обработка рук в медицинских учреждениях.

- Сейчас, в основном, болеют люди, привитые от ковида больше шести месяцев назад - иммунитет закончился, и все началось по второму кругу. Поэтому, чтобы не допустить взрывного роста, нужно провести иммунизацию населения. Вакцина будет эффективна и против новых видов вируса, - пояснила Ирина Переладова.

Эпидемиолог настаивает, чтобы люди, не имеющие противопоказаний, ставили именно две прививки, а не одну.

- Если мы хотим иметь хороший защитный титр антител и не болеть, или хотя бы переносить болезнь в легкой форме, то нужно ставить две прививки, как положено. При этом важно соблюдать график вакцинации, - подытожила Ирина Переладова.

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