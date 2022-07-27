Как поживает мальчик с редким именем Космос

1 августа Космос пойдет в детский сад в Бийске Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Новость о том, что в Бийске новорожденного назвали Космосом три года назад наделала много шуму в сети. Один из блогеров даже назвал выбор имени бредом «за гранью возможного». Мол, что это за имя такое и предположил, что мальчика назвали в честь бандита из сериала «Бригада».

Однако тогда же родители мальчика, объяснили, что с киношным бандитом это имя никак не связано.

- Это красивое греческое имя, - пояснила Елена, мама Космоса, - оно означает противоположность хаосу.

Сегодня малышу уже три года. Мы созвонились с его мамой, чтобы узнать, и не сталкивался ли они с проблемами из-за его необычного имени

- Все хорошо у Космика, - рассказывает Елена. – Мы так его называем в семье ласкательно: кося, космик. Малыши на детских площадках тоже так его зовут или полным именем Космос. Малыши имени не удивляются, а дети постарше интересуются, почему такое имя.

1 августа Космос пойдет в детский сад в Бийске.

- Когда записывались, воспитатели сказали, что читали уже про нас и рады, что малыш с необычным именем к ним придет в этот садик, - рассказывает Елена. – А вот в Санкт-Петербурге, где мы жили год, воспитатели сначала растерялись и стали называть его Костей, но мы объяснили, что это разные имена.

Космос, по словам Елены, растет активным и любознательным ребенком, из игрушек любит паровозики, конструкторы, а первым его словом был трактор. Он выговорил его интересно: трахтар, но именно это слово он выбрал как первое .

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