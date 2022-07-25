Забава, Беатриса, Аарон, Антипа. Необычные имена новорожденных на Алтае в 2022-м году

Малыш по имени Космос Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Названы самые необычные имена новорожденных в Алтайском крае в 2022 году. В краевом управлении юстиции «Катунь 24» перечислили несколько таких имен. За первое полугодие этого года на свет появились Алесия, Алсу, Беатриса, Виорика, Жасмина, Забава, Иветта, Каталея, Летисия и Эра. Среди редких имен мальчиков - Аарон, Влас, Аристарх, Серафим, Антипа, Гарри, Елизар, Мефодий, Радислав и Светозар.

Приз родительских симпатий взяли имена София и Артем - именно так чаще всего в этом году называли грудничков. Среди популярных женских имен также: Ева, Виктория, Полина, Милана и Мария. Среди мужских - Михаил, Александр, Матвей и Иван.

Между тем, на Алтае прекрасно подрастают уже несколько малышей с необычными именами. Среди них Сказочный Аладдин из Белокурихи и Космос из Бийска.

- Сыночек наш очень активный, любознательный, - рассказала «Комсомолке» мама Космоса. - Среди его любимых игрушек паровозики и ракеты. Кстати, первое слово ребенка с необычным именем было тоже необычное.

- Он сказал - трактар (трактор), - улыбается мама.

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