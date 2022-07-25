Отдали телефоны, взялись за карандаши: как отдыхают дети в лагерях Алтайского края

В этом году загородные оздоровительные организации вернулись в доковидный темп работы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полным ходом идет летняя оздоровительная кампания для детей. В этом году ребят принимает 41 загородный лагерь. Как отдыхают дети этим летом – в материале «Комсомолки».

Комфортный «Соснячок»

Сын жительницы Барнаула Натальи Кириенко Демид в этом году впервые побывал в загородном лагере. Мальчик вместе со своей командой из Федерации хапкидо (уникальное корейское прикладное единоборство, официально признано видом спорта в России в 2019 году, прим. ред.) отдыхал в лагере “Соснячок”.

В начале заезда тренер договорился с командой, что на время пребывания в лагере они отказываются от телефонов. Гаджеты разрешались всего на полчаса в день, перед сном, чтобы позвонить друзьям и родителям. И эта, казалось бы, мучительная мера для ребят обернулась небывалым подъемом вдохновения и раскрытием талантов – дети стали рисовать.

Тренер Андрей Абраменко составил для своих подопечных программу таким образом, чтобы они были максимально заняты: утренняя пробежка, две-три тренировки в день, подготовка и участие в различных творческих мероприятиях. В общем, скучать было некогда.

- Судя по рассказам сына, все было на высшем уровне. Вернулся довольный, подтянул физическую подготовку, стал выносливее. Плюсом стала самодисциплина. И команда сдружилась. А кроме того, на Демида произвели впечатление интересные факты истории, которые каждый вечер рассказывал ребятам тренер, - рассказала Наталья Кириенко.

Руководство лагеря позаботилось о том, чтобы пребывание спортсменов в «Соснячке» было комфортным.

- Все замечательно, - говорит тренер, - Единственное пожелание - следующему сезону подготовить крытую площадку, так как у нас занятия проходят на ровной поверхности. Такое место сейчас нашлось лишь на баскетбольной площадке.

Команда Федерации хапкидо Алтайского края Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Спортивный «Крылатых»

Любовь Тарасова – воспитатель в детском оздоровительном лагере “Крылатых”.

- Так вышло, что в этом сезоне было больше девочек, чем мальчиков, а у нас много физической подготовки, соревнования проходили практически каждый день. Это не всем пришлось по вкусу. Но у всех был выбор – в смене было много хореографических коллективов. Танцоры готовили показательные выступления, был даже конкурс, в жюри которого пригласили звезд с популярного ТВ-шоу “Танцы на ТНТ”. А для тех детей, которые приехали не с коллективом, а самостоятельно, такое творческое окружение стало мотивацией присоединиться, - отметила Любовь Тарасова.

- Особая атмосфера загородного лагеря «включает» детей в новые для них сферы деятельности, способствует проявлению инициативы и творчества, - соглашается депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. - И конечно, огромный плюс загородного отдыха школьников – приобщение к здоровому образу жизни в природных условиях. А кроме того дети расширяют свои коммуникации – выходят за пределы семьи, своего класса или двора. Проживая в группе сверстников, они получают самостоятельный опыт социализации в ежедневных конкретных жизненных ситуациях. Это очень важно для формирования личности.

57 точек отдыха

По данным Минобрнауки Алтайского края, всего в регионе открыто 57 организаций детского отдыха, в том числе 41 загородный лагерь. В этом году загородные оздоровительные организации вернулись в доковидный темп работы, а это значит, что их наполняемость 100%, разрешены посещения родителей и проведение массовых мероприятий в помещениях.

- Особое внимание при открытии загородных оздоровительных лагерей уделялось вопросам безопасности: периметральное ограждение, видеонаблюдение, наружное освещение в темное время суток, работа автоматических пожарных систем, а также наличие первичных средств пожаротушения и многое другое. Все организации в текущем году обновили паспорта безопасности, получили санитарно-эпидемиологические заключения и акты комиссионных приемок, без этого лагеря просто бы не открылись, - подчеркнули в министерстве.

Ежегодно перед началом летнего сезона лагеря приводят в порядок. В 2022 году на проведение ремонта, строительство новых корпусов и покупку санитарно-технических модулей было направлено 15 млн рублей.

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