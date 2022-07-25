В Барнауле начали сносить Речной вокзал

Благодаря тому, что снос Речного вокзала был отложен, удалось спасти 275 ласточек Фото: Виталий БАРАБАШ

25 июля в Барнауле начался демонтаж Речного вокзала. Напомним, разобрать его планировали еще в начале лета, однако процесс пришлось отложить почти на два месяца из-за того, что в здании обнаружили ласточек, которые вывели своих птенцов.

Накануне в Барнаул прибыла специальная техника из Новосибирска с помощью которой начали в первую очередь сносить балконы Речного вокзала. Следующим этапом станет демонтаж основной части здания на пл. Баварина, 8.

Спасение пернатых

Благодаря тому, что снос Речного вокзала был отложен, удалось спасти 275 ласточек. Это и взрослые птицы, и птенцы, которые только сейчас окрепли и смогли вылететь из гнезд, находившихся в здании.

- У нас одна популяция гнездования ласточек находится в Горном Алтае, вторая – в районе старого моста, третья здесь. И благодаря неравнодушию застройщика она спасена. Сейчас все птицы вылетели из гнезд (они перелетают через реку и остаются в лесном массиве). Пустые гнезда со здания речного вокзала сняты. Мы почти два месяца мониторим и осматриваем их, – рассказала «Толку» волонтер краевой общественной организации помощи диким животным "Ноев ковчег" Ольга Попова.

Что примечательно, в этом году благодаря теплой погоде ласточки отложили яйца дважды! Такое бывает довольно редко.

- Действительно, в этом году гнездование прошло в два этапа. И компания "Селф" пошла навстречу, продлив этот срок до двух месяцев – до полного вылета птиц. Теперь после того, как они прилетят обратно из теплых краев, ласточки продолжат свое гнездование, скорее всего под новым мостом, – говорит эксперт.

Общественник Михаил Маслов отмечает, что подобный случай со стороны застройщика является беспрецедентным и заслуживает уважения.

- Приятно видеть большое число неравнодушных людей, проявивших внимание к данной ситуации, и отдельно хочется поблагодарить руководство компании "Селф" за оказанную помощь в сохранении животных и природы Алтайского края, – заявил Маслов.

Снос

Упущенное из-за гнездования ласточек время застройщик наверстает. Объект планируют снести за 6 недель.

- Зато мы сделали благое дело, урегулировали спорные вопросы, и все стороны остались довольны, – отмечает главный инженер "Селфа" Александр Жокин.

Демонтаж пройдет в два этапа: первый – снос конструкции здания выше ноля, второй – ниже ноля (наземная и подземная части). После этого будут вывезены все демонтированные конструкции и строители начнут делать котлован. Также предстоит провести испытание свай.

По итогу всех необходимых работ застройщик сможет приступить к возведению новых зданий. Напомним, на месте речного вокзала планируют построить две башни по 44 этажа, в которых будут находиться двухровневые квартиры, фитнес-центр, бутики и рестораны. Рядом с высотками обустроят набережную, которая будет общедоступной.

Кстати

Разработка проекта нового комплекса, который планируют построить на месте Речного вокзала, прошла все масштабные изыскания в сопровождении ФГБУ "ЦНИИП Минстроя РФ", которые не проводились ни для одного здания в Барнауле.

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