Работы на Речном вокзале приостановили из-за гнездования ласточек

На объект уже зашла тяжелая строительная техника, чтобы сносить капитальные конструкции, но работы пришлось сдвинуть на определенный срок Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле приостановили демонтаж здания Речного вокзала из-за птенцов ласточек. На объект уже зашла тяжелая строительная техника, чтобы сносить капитальные конструкции, но работы пришлось сдвинуть на определенный срок. Все для того, чтобы не помешать окрепнуть новому выводку птенцов.

Уникальное место гнездования

Напомним, земельный участок на площади Баварина, 8, выкупила строительная компания «ВиСКью». На этом месте планируется строительство современного жилого комплекса с общественно-деловыми помещениями, фитнес-клубом и многоуровневым паркингом. Также планируется обустройство площади вокруг жилого комплекса. Демонтаж стартовал 21 мая. В июле площадку планировалось уже полностью расчистить, но работы пришлось поставить на паузу из-за птиц.

Здание речного вокзала ласточки-воронки облюбовали давно Фото: Татьяна Гейнрих

Здание речного вокзала ласточки-воронки облюбовали давно. Они свили там два десятка гнезд и как раз сейчас из яиц начали вылупляться птенцы. Орнитологи и общественники обеспокоились, что вместе с демонтажем Речного вокзала погибнет весь выводок еще не вставших на крыло пикунят.

– В равнинной части Алтайского края район речного вокзала, набережной – единственное место гнездования ласточки-воронка. Обычно они вьют гнезда в скалах. Их еще называют городскими ласточками, потому что в Европе они приспособились к жизни в городах. У нас пока на равнине они обосновались только в Барнауле, – поясняет орнитолог Алексей Эбель.

Работы приостановили, чтобы дать птенцам время встать на крыло Фото: Татьяна Гейнрих

Ученый говорит, что подобная ситуация возникла в 2018 году при проведении ремонта. Тогда часть пернатых переселилась под мост. Но большинство ласточек продолжили вить гнезда на здании Речного вокзала.

Забота о судьбе птиц

К судьбе ласточек остались неравнодушны ученые, преподаватели и общественники. Они озаботились тем, как сохранить популяции птиц.

По словам представителя общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Ольги Хопковой, в зоне Речного вокзала гнездуется одно из самых больших поселений ласточек. На сегодняшний день на здании расположены порядка двух десятков гнезд. Снос в такой период способствует резкому сокращению популяции городских ласточек в Барнауле. Работы необходимо приостановить хотя бы на две недели, а после – гнезда птиц нужно демонтировать.

– У нас зеленый красивый город, и ласточки, которые гнездятся на Речном вокзале – это объект, привлекающий внимание горожан во время отдыха. Настоящая природа в городской среде. Это надо ценить, сохранить,– считает преподаватель, член общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры региона Михаил Маслов.

Активисты напрямую обратились к застройщику с просьбой отсрочить работы Фото: Татьяна Гейнрих

Защитники природы обратились к застройщику и добились понимания.

– Мы напрямую вышли к застройщику. Представители компании оперативно откликнулись и пошли на контакт. Строители согласились скорректировать график работ, – говорит активистка Тамара Иордан, преподаватель АГИК.

Новый план работ

За выходные строители разработали новый план работ. В месте гнездования птиц демонтаж остановили. Сейчас строители ведут работы в местах, где нет гнезд. Капитальный снос строений перенесли на две недели. По мнению ученых и зоозащитников, именно этого срока должно быть достаточно, чтобы птенцы научились летать и смогли благополучно переместиться в новое место.

Сейчас работы ведутся максимально лояльно и щадяще вне зоны гнездования, чтобы не беспокоить птиц Фото: Татьяна Гейнрих

– Наша компания приняла решение пойти навстречу общественности, потому что это очень важно для города. Мы приостановили работы в зоне, где расположены гнезд ласточек. Сейчас работы ведутся максимально лояльно и щадяще вне зоны гнездования, чтобы не беспокоить птиц, – рассказывает главный инженер технического заказчика ООО «СЕЛФ» Александр Жокин.

Как поясняет заведующий лабораторией «Музей природы» в АлтГУ Виктор Петров, в течение двух недель орнитологи с помощью волонтеров будут вести мониторинг вылета ласточек. Как только птенцы покинут гнезда, работы можно будет продолжить.

– Если даже этот выводок удастся сохранить, это уже будет хорошо для популяции, – говорит Алексей Эбель.

По словам орнитологов, в будущем ласточки либо переместятся под мост, либо в любую другую подходящую локацию в районе набережной Оби.

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