Совещание под шум канонады. Алтайский вице-губернатор поделился впечатлениями о поездке в Донбасс

Этим летом делегация региона дважды побывала в Славяно-сербском районе Луганской народной республики. Фото: Денис Губин

Алтайский край поможет в восстановлении Донбасса. Этим летом делегация региона дважды побывала в Славяно-сербском районе Луганской народной республики. Впечатлениями от этих рабочих визитов с «Комсомолкой» поделился вице-губернатор края Денис Губин.

Фото: Денис Губин

- 22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Работа предстоит большая. Нужно восстанавливать дома, школы, детсады, линии электропередач, а когда фронт отойдет, то и с дорогами разбираться, приводить их в порядок, - рассказывает заместитель председателя правительства Алтайского края.

Фото: Денис Губин

По словам Дениса Губина, по луганским дорогам участники алтайской делегации передвигались в сопровождении главы района и машины сопровождения.

- О том, что рядом спецоперация и мир, напоминал следующий пейзаж: цветы, рожь и тут же знаки, предупреждающие об опасности: «Стоп, мины!». Чем дальше отъезжали от Луганска, тем больше было разрушений - побитые дома, школы, детсады, в селе Крымском вся земля патронами усыпана…- вспоминает Губин.

Фото: Денис Губин

По наблюдениям собеседника, для местных жителей звуки канонады стали уже привычными.

- Когда шло совещание в администрации, где-то вдали слышалась канонада, но никто из присутствующих, ни мужчины, ни женщины на нее не реагировали, - отметил вице-губернатор.

Гость с Алтая обратил внимание, что в кабинете главы Славяносербского района висели рядом два флага ЛНР и Российский.

- Уважение к России мы ощущали везде, - говорит Денис Станиславович. - И это искренне, неподдельно. Слова «мы вас ждали» звучали часто.

Губин также отметил скромность местных жителей, как чиновников, так и простых людей:

- Они не кивают, идите, мол, решайте наши проблемы, а говорят: «Вы приехали помогать, мы благодарны, спасибо огромное». Помогать, по его словам, край будет по многим направлениям, в том числе и наиболее востребованными сейчас стройматериалами.

Алтайского управленца также приятно поразило бережное и уважительное отношение жителей ЛНР к памятникам.

- По пути встречалось много военных мемориалов. 22 июня мы почтили память бойцов, погибших под Луганском во время Отечественной войны, возложили цветы к памятнику «Комбат», - отметил вице-губернатор. - Среди прочих нам встретилась интересная скульптура трем казакам: сербу, украинцу и русскому.

Во время рабочей поездки по Луганской Народной Республике алтайская делегация также встретилась с военнослужащими из Алтайского края.

- Попили чайку с ребятами, поговорили по душам, им как раз накануне посылка с Алтая пришла, в которой были детские письма. Рассказали, что даже прослезились, читая эти открытки, - поделился собеседник.

Фото: Денис Губин

- У всех, кто там живет, конечно, в приоритете мечты и помыслы о мирной жизни, - подытожил Денис Станиславович. - И эта мирная жизнь теснит спецоперацию. Поближе к Луганску в магазинах, похожих на наши сельмаги можно в принципе купить за рубли самые необходимые продукты. И колбаса своя там продается, и мороженое, и разные напитки. Все делают на собственном производстве. Так что жизнь продолжается. В местных садах растет много вишни и сливы, яблоки наливаются. Правда, на участках больше женщины копошатся, мужчины мобилизованы почти все. Один местный житель рассказал, что как раз в огороде был, когда снаряд в дом попал, сейчас он в сарае живет…

На вопрос о том, не было ли ему самому страшно путешествовать без бронежилета, Денис Губин опять вспомнил совещание в администрации Славяносербского района:

- Когда видишь спокойствие женщин, то как бояться мужчине. Там была рабочая обстановка, не было состояния опасности неминуемой.

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