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Общество7 июля 2022 7:32

В Славяносербском районе ЛНР выдают гуманитарную помощь от Алтайского края

В район доставили 20 тонн гуманитарного груза
Антонина Лышова
Гуманитарную помощь получили уже 400 человек

Гуманитарную помощь получили уже 400 человек

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Славяносербском районе ЛНР выдают гуманитарную помощь от Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На днях в Славяносербский район было доставлено 20 тонн гумпомощи из нашего региона, - пишет пресс-служба.

Наборы из продуктов питания начали выдавать в освобожденных от ВСУ селах Крымское и Лопаскино. Гуманитарную помощь получили уже 400 человек.

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