«Мне стыдно, что вы родились на Алтае»: депутат Госдумы сравнила первого в России политика-трансгендера с Гитлером

Юлия Алешина возглавляет реготделение политической партии Фото: Александр ЗАХАРОВ

Накануне первый в Алтайском крае политик-трансгендер, глава реготделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алешина приняла участие в пресс-конференции по вопросам инициативы ВОЗ признать в мире существование третьего пола. Обсуждение было бурным: председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, уроженка Алтайского края Нина Останина, выступившая против пропаганды нетрадиционных семейных ценностей, отметила, что Алешина якобы продолжает миссию Гитлера по уничтожению российского населения.

По словам депутата Нины Останиной, тем, кто отстаивает нетрадиционные ценности, необходимо обратиться за помощью. В связи с этим она считает, что нужно ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма и так далее и не продвигать такие темы, чтобы не подогревать к ним интерес общества.

- Мне бы очень хотелось, чтобы до вступления этого закона в силу, мы перестали тиражировать такого рода интересы отдельных людей – граждан, на права которых мы абсолютно не посягаем, тех, кто живет на моем родном Алтае, является клеймом и черным пятном. Физически на вас никто не покушается, но политически… Вы взяли на себя очень опасную роль. Вы взялись, по сути дела, выполнять ту миссию, которую не удалось Гитлеру выполнить, - по уничтожению нашего населения, - высказалась Останина в адрес Алешиной.

Нина Останина. Скриншот видео Национальной службы новостей

Также во время конференции депутат отметила, что ей стыдно за то, что первый политик-трансгендер появился именно на её родине.

Как рассказала «Комсомолке» Юлия Алешина, во время пресс-конференции депутат пыталась её унизить и оскорбить. Однако пока первый в России политик-трансгендер не будет обращаться в правоохранительные органы и суд с целью защиты деловой репутации, так как все её силы сконцентрированы на выборах депутатов Барнаульской городской Думы, которые пройдут в сентябре.

- Коммунистка Останина позволила себе сравнить меня с Гитлером, потому что она находится в агонии, чувствует крах коммунистической партии <…> На подобные заявления надо реагировать спокойно, адекватно. Да, многие люди из-за этого переживают, стесняются себя. Я хочу дать совет: надо понять, что такие заявления делают люди, которые абсолютно некомпетентны и живут в прошлом веке. Понимая это, ценность таких слов для Вас будет ничтожна, - подчеркнула Алешина.

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