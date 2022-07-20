Сонные, но стойкие: звезды Шукшинского кинофестиваля прошлись по «красной дорожке»

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 19 июля в Барнауле звезды кино прошлись по «красной дорожке» Шукшинского кинофестиваля и продемонстрировали зрителям свои таланты. Несмотря на многочасовой перелет, члены московской делегации, держались бодро и активно общались с поклонниками.

Бесспорно, самыми ожидаемыми на церемонии стали Олеся Судзиловская и Павел Деревянко. Они дольше всех задержались на дорожке: поклонники останавливали их для селфи и автографов, дарили цветы, книги и просто жали руки, в знак уважения. Актеры же купались в народной любви и никому не отказывали в просьбе сделать фото.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже после, на церемонии открытия кинофестиваля в театре драмы, ведущие зачитали приветственное письмо председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Никиты Михалкова:

- Дорогие друзья! Рад приветствовать участников и гостей XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Ваши многолетние усилия по организации праздника кино для зрителей и профессионалов очень необходимы. Фильмы кинофестиваля каждый раз напоминают зрителю о самых важных точках в воспитании подрастающего поколения: уважении к традициям предков, семейным ценностям и, конечно, сохранении исторической правды. Уверен, что и дальше будут преумножаться лучшие традиции, заложенные в многообразии культур и народов нашей страны, ведь уникальная неповторимая красота и своеобразие регионов России отражаются, в первую очередь, в фильмах, созданных кинематографистами. Пусть Шукшинский кинофестиваль станет еще одним звеном связи поколений, чтобы наши потомки были счастливы и помнили уроки прошлых лет. Желаю организаторам и участникам фестиваля новых достижений и успехов, а его гостям и зрителям – ярких впечатлений и всего самого доброго.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот непосредственно старт кинофестивалю дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что в последние годы мероприятия не проводились из-за коронавируса. Но теперь, когда есть такая возможность, все чтения, конкурсы, круглые столы и прочее, обязательно пройдут очно, с участием живых людей, истосковавшихся по культуре и Шукшину в частности:

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Совсем явственно помнятся события 2019 года, 90-летие Василия Макаровича. Завершив юбилейный год, мы, конечно же, готовились продолжать наши лучшие традиции, которые есть в Алтайском крае, но, к сожалению, обстоятельства жизни сложились таким образом, что, по сути, по прошествии трех лет, мы впервые в полном масштабе сможем провести все мероприятия, которые входят в состав фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», - говорит губернатор. – Хочу обратиться к гостям и жителям Алтайского края: вы прекрасно знаете, что Шукшина знают, любят, почитают, его творчество до сих пор волнует и вдохновляет людей, оно заставляет нас вновь и вновь подумать о жизни и ее устройстве, о ее смысле, о наших поступках на этой земле.

Пользуясь случаем, он отдельно поприветствовал режиссеров и актеров, непосредственно участвующих в Шукшинском кинофестивале.

- Хочу отметить всех людей, без которых съемочный процесс был бы невозможен, всех, кто сегодня прибыл к нам, а также членов жюри. Для них эти дни будут очень сложные, предстоит очень сложная работа, но я убежден, что все картины, которые будут представлены на кинофестивале, получат профессиональную оценку. Победа же будет присуждена тому, кто будет ближе всего соответствовать и духу творчества Василия Макаровича и девизу «Нравственность есть Правда».

Олеся Судзиловская, поднявшись на сцену театра драмы, первым делом обратилась к своим коллегам, прибывшим из Москвы. Так получилось, что большинство из них прилетели в Барнаул ранним только утром, а уже спустя пару часов они посетили церемонию открытия Шукшинских дней на Алтае у памятника писателю и режиссеру в столице Алтайского края. Днем, естественно поспать не удалось, так как шла подготовка к «красной дорожке», и вечером их ждала церемония открытия кинофестиваля.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я здесь отдыхаю уже вторую неделю, так что успела перестроиться. Без ложной скромности, надышавшись алтайским воздухом, выглядим прекрасно всей семьей, - заявила Судзиловская.

В качестве сюрприза, актриса исполнила песню Ирины Дубцовой «Сердце в 1000 свечей». Следом на сцену поднялся актер Иван Кокорин. Несмотря на то, он-то как раз был в числе московской делегации, которая прилетела ранним утром, оказавшись в свете софитов, актер тут же преобразился. Специально к Шукшинским дням он подготовил рассказ Шукшина «Вот моя деревня».

- Вы знаете, мне кажется, что Василий Шукшин в сегодняшний день как никогда актуален, по очень простой причине: он любил простого человека, каким бы он не был, какой профессией бы не занимался, будь то самый последний преступник. Он верил, что его можно спасти, что можно спасти его душу, – говорит Кокорин. – Мне кажется, что эта вера в человека, любовь человека, любовь к земле, любовь к своим детям даст нам возможно немножко выползти, чувствовать себя поувереннее, нести эту любовь, передавать ее детям. Спасибо организаторам и вам, за то, что вы пришли, потому что пока в нас живет память – человек становится сильнее в своих корнях, к своему дому, к своей траве – это все Василий Макарович Шукшин.

По данным дирекции кинофестиваля, в этом году они получили более 40 заявок для участия в конкурсной программе полнометражного игрового кино и более 200 на конкурс короткого метра. Свои фильмы режиссеры присылали из Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Франции и других стран.

Дирекция отобрала в основной конкурс 11 работ, а в программу короткого метра вошли 10 лент. Церемония награждения победителей кинофестиваля состоится 23 июля в селе Сростки на горе Пикет.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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