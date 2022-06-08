Сколько детей отдохнут в лагерях Алтайского края и как получить кешбэк

В реестр лагерей и организаций детского отдыха в Алтайском крае включены 829 организаций Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом 2022 года более 75 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Алтайского края. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала Галина Синицына, заместитель министра образования и науки региона.

Активный отдых

В реестр лагерей и организаций детского отдыха в Алтайском крае включены 829 организаций. Из них 54 - загородные оздоровительные учреждения. В них смогут отдохнуть более 20 тысяч ребят и еще 55 тысяч детей проведут время в лагерях с дневным пребыванием.

В связи с изменениями санитарно-эпидемиологических требований в этом году допускается 100-процентная заполняемость загородных детских лагерей (в 2021 было 75%). Можно использовать спортивные залы, игровые помещения.

– Кроме того, родители могут посещать детей, это приятная новость. Правила устанавливает сам лагерь, вся информация вывешивается заранее для ознакомления. Определяется родительский день, когда можно будет встретиться с ребенком. В целом запрет на посещение отсутствует, в случае необходимости родители по договоренности с руководством лагеря могут приехать, – добавила Галина Синицына.

По ее словам, все еще остаются неизменными требования, связанные с безопасностью детей. Все сотрудники загородных оздоровительных лагерей, которые будут работать с детьми, сдали тесты на ковид. 99% из них ранее сделали прививку против COVID-19. Также обслуживающий персонал должен соблюдать масочный режим.

– От детей, конечно, таких мер не требуется. Но вместе с тем необходимую справку об отсутствии заболеваний, как это было в доковидный период, дети у врачей получают, – отметила замминистра.

В лагерях, как и прежде, детям и работникам будут измерять температуру, проводить влажные уборки и соблюдать другие меры санитарной безопасности.

Продолжительность смен в лагерях Алтайского края разная, в большинстве - 14 дней, однако в некоторых местах дети смогут отдохнуть три недели.

Как получить кешбэк

Кешбэк - это мера федеральной поддержки на детский отдых, при посещении загородных оздоровительных организаций. Софинансирование происходит из федерального бюджета

Получить кешбэк 50% (но не более 20 тысяч рублей от стоимости одной путевки) можно при оплате полной стоимости путевки, картой «МИР», подключённой к программе лояльности «privetmir.ru» в течение 5 дней на ту же карту, с которой произведена оплата. В Алтайском крае такой возможностью уже воспользовались более 11 тысяч семей.

В минобрнауке региона напомнили, что с 1 апреля родители и законные представители могли забронировать и приобрести путевку с помощью региональной информационной системы «Детский отдых».

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