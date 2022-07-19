Госэкспертиза запретила золотодобытчикам работать на Алтае в районе, где растут краснокнижные растения

Ранее организации запретили добывать золото в долине реки Ануй. Фото: Алексей Грибков

Скандальная компания «Артель Солнечная» получила отказ на добычу золота в долинах рек Солонешная и Щепета Солонешенского района Алтайского края после проведения государственной экспертизы. На этой территории растут краснокнижные растения, поэтому проводить работы здесь нельзя. Однако, как рассказал глава Минприроды региона Андрей Стрелковский на пресс-конференции, компания намерена через суд отстаивать свое право на добычу.

Напомним, золотодобывающая компания «Артель Солнечная» еще весной заключила с Минприроды договоры аренды двух земельных участков на территории Чарышского лесничества для разработок. Однако, как пояснил Стрелковский, договор аренды сам по себе не позволяет начать добычу на месторождении. Для этого необходимо разработать проект по освоению лесов и получить положительный результат государственной экологической экспертизы.

– При прохождении данной экспертизы выяснилось, что на данной территории произрастают краснокнижные растения – рябчик шахматный и кандык сибирский, которые входят не только в Красную книгу Алтайского края, но в Красную книгу России. Если артель Солнечная будет заниматься там добычей рассыпного золота, то это принесет непоправимый вред природе, – пояснил Андрей Стрелковский.

Из-за отрицательного заключения госэкспертизы «Артель Солнечная» не может приступить к разработке. Таким результатом компания не удовлетворена, и, по словам министра, намерена судиться.

– Они говорят, что пойдут в суд добиваться своих прав и требовать от Минприроды положительного заключения госэкспертизы. Мы полагаем, что, если мы дадим положительное заключение, то будет нарушен Закон РФ «Об охране окружающей среды», который запрещает деятельность, которая ведет к ухудшению жизни краснокнижных растений, – отметил министр.

По словам чиновника, чтобы добиться разрешения на разработку, компании нужно выходить на федеральный уровень. Краевое минприроды намерено настаивать на соблюдении действующего законодательства.

Отметим, что учредители компании «Артель Солнечная» владеют скандально известной фирмой «Ануй». Ранее организации запретили добывать золото в долине одноименной реки. Причина та же – наличие на территории исчезающих видов растений. По решению суда золотодобытчики должны рекультивировать поврежденные участки.

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