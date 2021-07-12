В Солонешенском районе запретили добычу золота

На территории обнаружены краснокнижные растения и животные, Фото: "КП" Архив

Журналисты Сибирской медиагруппы добились запрета на добычу золота в месте обитания редких животных и растений в Солонешенском районе. Миприроды Алтайского края отказало золотобытчикам в аренде земельных участков, сообщают в пресс-службе правительства.

– Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде, – сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что власти обратили внимание на проблему золотодобычи в Солонешенском районе после серии публикации об этом ИА «Банкфакс». Журналисты не раз писали, что работы на данном участке нанесут серьезный ущерб местной флоре и фауне. Министерство природы края провело расследование, в результате которого были выявлены места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края и РФ. Это рябчик шахматный и кандык сибирский.

– При добыче золота снятие плодородного слоя почвы неизбежно: производится выравнивание площадок для буровых установок, прокладка шурфов, выравнивание подъездных дорог. Эта деятельность может привести к изменению или уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, последствия которых непредсказуемы для окружающей среды, – сделали вывод специалисты.

По итогу артели «Солнечная» отказали аренде лесных участков с целью добычи россыпного золота.