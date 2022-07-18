Гибель пчел на Алтае: умирая, они пищали, а люди падали в обморок

ЧП произошло после обработки поля препаратами от вредителей
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
В Троицком районе Алтайского края в трех деревнях с обилием пасек произошла массовая гибель пчел. Пасечники обвиняют в случившемся фермера Виктора Фельдбуша.
Отравленная пыльца
- В нашей маленькой деревне Талдинка из 15 дворов - 10 с пасеками, - рассказал «Комсомолке» пасечник Виктор Толмачев. - И у всех пчелы погибли. И не только в нашей деревне трагедия - в округе у всех. Непереносимая картина, вся земля в пчелах, они пищат, умирая, аж слезы бегут.
ЧП произошло после обработки поля препаратами от вредителей
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
По словам Виктора Геннадьевича, его жене стало плохо, сначала тошнило, потом женщина упала в обморок.
Пострадавшие пасечники винят в случившемся Виктора Фельдбуша, фермера из села Ельцовка Троицкого района.
- Нынче он между трех деревень в четырех километрах от пасек посеял рапсовое поле, - рассказывают пчеловоды. - И пчелы стали летать туда за пыльцой.
ЧП произошло после обработки поля препаратами от вредителей.
- Да, фермер предупреждал про то, что будет обрабатывать поля, но предупредил за пару часов. При этом обрабатывал опасным препаратом. И днем, а не ночью, - говорит Толмачев.
«Мы всех известили»
- Мы действовали по закону и всех известили: сначала в местной газете, потом каждого пасечника под расписку, - объяснил «КП» фермер Виктор Фельдбуш. - Объявили, что с 10 по 16 будем проводить химобработку, обрабатывали ночью, как и полагается.
По словам фермера, в этом году он впервые внедрял рапс, потому что это более дорогостоящая культура.
- А мы работаем на прибыль, - подчеркнул сельхозпроизводитель. - Препарат для потравы от вредителей взяли, какой продали.
Гвозди на дорогах
В данный момент в Троицком районе накал страстей нарастает. Пострадавшие пасечники подали заявления во всевозможные инстанции.
- У меня лично убытков на полтора миллиона, есть люди, которые взяли под пасеку кредиты, - рассказывает Виктор Толмачев. – Надежды, что убытки вернут, нет.
На днях на дороге к злополучному рапсовому полю с отравленной пыльцой появились доски с гвоздями.
- Люди, видимо, вспомнили случай, который был в селе Горновом. Там после гибели пчел рапсовое поле арматурой закидали, и фермер на следующий год уехал за 10 километров, - рассказывают жители Талдинки.
ЧП произошло после обработки поля препаратами от вредителей
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Виктор Фельдбуш, между тем, большой катастрофы в случившемся не видит:
- Молодая пчела выйдет, все у них наладится, не все же потравлены. А в следующем году, может, какой препарат более безвредный дадут…
По словам возмущенных пасечников, фермер, приехав после ЧП, даже выходить из машины не стал. Сказал: «Подавайте в суд и уехал».
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