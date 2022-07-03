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Общество3 июля 2022 10:50

Еще в одном районе Алтайского края пожаловались на массовую гибель пчел

Речь идет о Петропавловском районе
Антонина Лышова
Первый случай массовой гибели пчел в 2022 году в регионе зафиксировали в Косихинском районе

Первый случай массовой гибели пчел в 2022 году в регионе зафиксировали в Косихинском районе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жители снова зафиксировали массовую гибель пчел. Об этом сообщают в телеграм-канале “Вкурсе 22”.

На массовую гибель насекомых пожаловались в Петропавловском районе в селе Зеленый Дол. Со слов автора видео, пасеки стоят далеко от полей, однако якобы химикатов пчёлы наелись "будь здоров".

Напомним, первый случай массовой гибели пчел в 2022 году в Алтайском крае зафиксировали в Косихинском районе. Союз пчеловодов Алтайского края пообещал разобраться в произошедшем.

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