Шукшинские дни на Алтае: программа мероприятий в Барнауле

Открытие фестиваля пройдет в Барнауле у памятника Василию Макаровичу Шукшину Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на Алтае в этом году стартуют 19 июля. Открытие фестиваля пройдет в Барнауле. Рассказываем, какие мероприятия запланированы в краевой столице.

Мероприятия возле памятника Шукшину

Как обычно, открытие фестиваля пройдет в Барнауле у памятника Василию Макаровичу Шукшину. Начнется мероприятие в 13.00 часов. На церемонии открытия ожидают визит почетных гостей, среди которых президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, актеры Закария Аль-Язиди, Гаврил Менкяров, Иван Кокорин, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская, писатель Василий Авченко.

На открытии выступят местные танцевальные ансамбли, молодежный хор, а также артисты театра музкомедии. На аллеях сквера у памятника В.М. Шукшину организуют выставочные и торговые ряды.

Перекрытие дорог на Юрина – Шукшина

На период проведения мероприятий будет закрыто движение по улицам Юрина и Шукшина. При этом общественный транспорт под ограничение не попадает.

– На время проведения торжественного мероприятии у памятника писателю будет организовано дежурство сотрудников УМВД России по г. Барнаулу по обеспечению охраны общественного порядка, приняты меры по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в случае необходимости, решены вопросы с размещением мобильных туалетов, – сообщили в мэрии.

Красная дорожка

Традиционная «Красная дорожка» с гостями XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля пройдет 19 июля в 18.30 на площади перед Алтайским краевым театром драмы.

Торжественная церемония открытия в театре начнется в 19.00. События со сцены будут транслировать на «уличный» экран. На нем же с 20.30 до 23.00 будут показывать короткометражные фильмы, которые попали в конкурсную программу фестиваля.

В остальные дни мероприятия Шукшинского фестиваля будут проходить в Бийске и селе Сростки – на родине писателя. С полной программой можно ознакомиться здесь.

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