Павел Деревянко, Ирина Муравьева, Олеся Судзиловская, Иван Кокорин и другие звезды приедут на Шукшинские дни на Алтае

Иван Кокорин снова в списке почетных гостей кинофестиваля Фото: Олег УКЛАДОВ

Звезды отечественного кино – неотъемлемая часть Шукшинского кинофестиваля. В этом году почетными гостями станут легендарная Ирина Муравьева, многогранный Павел Деревянко, обворожительная Олеся Судзиловская и многие другие.

- В этом году на фестивале работают такие известные люди как Олеся Судзиловская – она принимает участие в открытии кинофестиваля, а также на следующий день, 20 июля, в концертном зале «Сибирь» состоится ее творческий вечер, - рассказывает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Билеты еще есть в продаже, так что успевайте приобрести.

Дочь известной советской и российской актрисы, кинорежиссера и сценариста Натальи Бондарчук и актера, кинорежиссера и писателя Николая Бурляева Мария Бурляева представит на фестивале спецпоказ фильмов, посвященных Сергею Бондарчуку, а также покажет детские фильмы Натальи Бондарчук.

- Иван Кокорин – артист, который представляет фильм «Мятный пряник» - это фильм-открытие кинофестиваля. Он приедет вместе с режиссером ленты Андреем Карасовым. Иван играет в фильме одну из главных ролей. Он там совершенно другой, не такой, каким мы его видели в «9 роте» или других лентах. Здесь он играет серьезного врача, который уехал работать в военный городок, - продолжает министр.

Но, пожалуй, главной звездой Шукшинских дней на Алтае станет самая обаятельная и привлекательная народная артистка России Ирина Муравьева. 22 июля в 18.30 у нее также состоится творческая встреча в Бийском городском драматическом театре.

- Также уже практически на 98% согласовано в первый день открытия Шукшинского кинофестиваля нас посетит Павел Деревяко. Он исполняет главную роль в одном из фестивальных фильмов – «Подельники». Это очень интересный артист и значимая фигура, - говорит Елена Геннадьевна.

По словам министра культуры, заманить звездного гостя на Шукшинский кинофестиваль – это настоящая удача, ведь, как правило, летом у них плотный съемочный график, а если и появляется свободное окошко, то не факт, что они сделают выбор именно в нашу пользу, ведь многие фестивали проходят в одни и те же даты. Именно по этой же причине имена гостей до последнего не называют, так как они и сами не уверены в своих планах.

Вот, к примеру, Олеся Судзиловская уже на Алтае и вовсю отдыхает, изучая местные достопримечательности. Вместе с тем, жалуется на других туристов: в своем телеграм-канале она оставила видео костров и мусора, оставленного после отдыхающих на берегу Катуни.

Помимо этого она побывала на пасеке, проехала по Чуйскому тракту, увидела каменные грибы, долину Чулышман и многое другое.

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