Не то же самое, что свалки. В Алтайском крае появится пять комплексов по мусоропереработке

Ежегодно в Алтайском крае образуется 530 тысяч тонн отходов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 2030 года хотят построить пять мусоропереработывающих комплексов, которые будут способны обработать около 600 тысяч тонн ТКО (твердых коммунальных отходов) в год. Об этом рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Казанцева на очередном заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» в «Сибирской медиагруппе».

– К 2030 году 100% отходов должно идти на сортировку. Планируется создать пять новых комплексов с современным оборудованием и технологиями в области обработки и утилизации отходов. В барнаульской зоне запланировано построить комплекс мощностью на 300 тысяч тонн отходов в год, в бийской и алейской зонах – на 100 тысяч тонн, в заринской и славгородской – на 50 тысяч тонн в год. Предварительно, общая сумма затрат составит 8 млрд рублей, – рассказала Казанцева.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Виталий БАРАБАШ

По словам замминистра, система с обращения с отходами в регионе развита слабо. Ежегодно в Алтайском крае образуется 530 тысяч тонн отходов. Их размещают на 17 полигонах, ресурс которых почти исчерпан. Примерно через 5-8 лет место на них закончится. Особо остро стоит вопрос по барнаульской зоне, в которой проживает 40% населения региона.

Планируется, что первое мусороперерабатывающее предприятие появится в Алейской зоне в 7 км от самого города. Администрация района уже предложила участок площадью 29 га, он проходит оценку на соответствие всем необходимым нормам и законодательству.

А самый крупный завод для проблемной барнаульской зоны хотят разместить в Павловском районе, что вызвало возмущения у местных жителей. Население обеспокоилось появлением очередной свалки рядом с их домами, ведь там неподалеку уже есть мусорный полигон.

Приехавшие на встречу дискуссионного клуба жители Павловска отметили, что не понимают, где конкретно появится завод. Точной информации от властей пока не поступало, а депутаты молчат.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Виталий БАРАБАШ

Замминистра заверила, что земля, на которой может появиться мусороперерабатывающий завод, находится в удалении от населенных пунктов. И это будет точно не свалка, а «комплекс с современным оборудованием и технологиями в области обработки и утилизации отходов». При этом окончательное решение по поводу территории в Павловском районе еще не принято. Пока что лишь прорабатывается возможность размещения там мусороперерабатывающего комплекса.

– Пока мы не можем сказать, что именно на этом участке будет объект. Необходимо провести инженерные изыскания, после этого нужно внести изменения в документы территориального планирования, – сказала Лариса Казанцева.

Как заверила чиновница, на всех этапах строительства мусоропоперебатывающих комплексов будут проводиться общественные обсуждения, поэтому население примет активное участие в этих вопросах.

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