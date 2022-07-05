Как отметят Иван Купала-2022 в Алтайском крае: программа празднования

Иван Купала – народный праздник, который отмечают 7 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Иван Купала 2022 в Алтайском крае отметят по всем традициям - с плетением венков, поиском заветного цветка папоротника и песнями у костра. Программа празднования купальских гуляний – в материале «КП».

Купальские гуляния в Полковниково

Иван Купала – народный праздник, который отмечают 7 июля. На Руси в этот день любили от души повеселиться: водили хороводы, пели песни, прыгали через костры, плели венки и гадали. Многие традиции живы и сейчас.

В этом году 7 июля выпадает на будний день – четверг. Поэтому традиционный фестиваль «Купальские гуляния» в Полковниково, который проводят уже в четвертый раз, перенесли на выходной, 9 июля.

Программа стартует с раннего утра. В 6.00 в центре села на озере Деревенское начнется конкурс рыболовов «Рыбацкое счастье!». Любители рыбной ловли смогут продемонстрировать свою ловкость и испытать удачу. Оценивать участников будут по весу улова и величине рыбы.

В 12.00 часов в Доме семьи Титовых начнется познавательная программа «Что хранится в сундуке?». Посетители познакомятся с жизнью и бытом семьи Титовых, а также узнают о том, что и как хранили в старину в сундуках. Также в 14.00 здесь же откроется выставка работ местных мастериц.

В 15.00 начнутся мастер-классы. Жители и гости села сделают своими руками куклу «Травница» и купальный сувенир из джутовых ниток.

В 16.30 всех желающих научат плести венки из луговых трав и цветов. Девушки в этот день по традиции смогут загадать желание и опустить венок на воду реки Бобровка.

С 18.00 на берегу озера Деревенское начнут работу детские игровые и гастрономические площадки, а также фотозоны.

В 19.00 запланирован концерт народной песни «Полковниковские вечерние зори». В 20.00 наградят победителей конкурса «Длинная коса – девичья краса».

Завершатся мероприятия купальским костром с играми и хороводами.

Мероприятия в Барнауле

7 июля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пройдет праздник Ивана Купала. В программе – плетения венков, гадание, прыжки через костер и показательные кормления. Начало – в 21.00.

В 9 июля барнаульцев приглашают попытать счастье и найти заветный цветок папоротника в городских «джунглях». Квест организует Алтайский государственный краеведческий музей. Участников ждет путешествие по историческим местам краевой столицы, его центральным улицам и переулкам. Стоимость для взрослых 130 руб., для детей и пенсионеров - 90 руб. Есть ограничение по возрасту – 12+. Начало – в 16.00 возле краевого драмтеатра (ул. Молодёжная, 15).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наркомания и не только: как на Алтае помогают детям с зависимостями

Избавиться от вредной привычки непросто (подробнее)