Как отметят Иван Купала-2022 в Алтайском крае: программа празднования

Иван Купала – народный праздник, который отмечают 7 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Иван Купала 2022 в Алтайском крае отметят по всем традициям - с плетением венков, поиском заветного цветка папоротника и песнями у костра. Программа празднования купальских гуляний – в материале «КП».
Купальские гуляния в Полковниково
Иван Купала – народный праздник, который отмечают 7 июля. На Руси в этот день любили от души повеселиться: водили хороводы, пели песни, прыгали через костры, плели венки и гадали. Многие традиции живы и сейчас.
В этом году 7 июля выпадает на будний день – четверг. Поэтому традиционный фестиваль «Купальские гуляния» в Полковниково, который проводят уже в четвертый раз, перенесли на выходной, 9 июля.
Программа стартует с раннего утра. В 6.00 в центре села на озере Деревенское начнется конкурс рыболовов «Рыбацкое счастье!». Любители рыбной ловли смогут продемонстрировать свою ловкость и испытать удачу. Оценивать участников будут по весу улова и величине рыбы.
В 12.00 часов в Доме семьи Титовых начнется познавательная программа «Что хранится в сундуке?». Посетители познакомятся с жизнью и бытом семьи Титовых, а также узнают о том, что и как хранили в старину в сундуках. Также в 14.00 здесь же откроется выставка работ местных мастериц.
В 15.00 начнутся мастер-классы. Жители и гости села сделают своими руками куклу «Травница» и купальный сувенир из джутовых ниток.
В 16.30 всех желающих научат плести венки из луговых трав и цветов. Девушки в этот день по традиции смогут загадать желание и опустить венок на воду реки Бобровка.
С 18.00 на берегу озера Деревенское начнут работу детские игровые и гастрономические площадки, а также фотозоны.
В 19.00 запланирован концерт народной песни «Полковниковские вечерние зори». В 20.00 наградят победителей конкурса «Длинная коса – девичья краса».
Завершатся мероприятия купальским костром с играми и хороводами.
Мероприятия в Барнауле
7 июля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пройдет праздник Ивана Купала. В программе – плетения венков, гадание, прыжки через костер и показательные кормления. Начало – в 21.00.
В 9 июля барнаульцев приглашают попытать счастье и найти заветный цветок папоротника в городских «джунглях». Квест организует Алтайский государственный краеведческий музей. Участников ждет путешествие по историческим местам краевой столицы, его центральным улицам и переулкам. Стоимость для взрослых 130 руб., для детей и пенсионеров - 90 руб. Есть ограничение по возрасту – 12+. Начало – в 16.00 возле краевого драмтеатра (ул. Молодёжная, 15).
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