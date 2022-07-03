Наркоманы и не только: как на Алтае помогают детям с зависимостями

Чаще всего в центр поступают дети в возрасте 12-15 лет Фото: Герман Архаров

От вредных привычек страдают не только взрослые, но дети. Несмотря на юный возраст, некоторые употребляют запрещенные вещества, токсикоманят или пьют алкоголь. Ребятам с такими проблемами помогают в Алтайском краевом наркологическом диспансере

Совместная работа

В большинстве случаев в центр поступают дети в возрасте 12-15 лет. По словам медиков, маленькие пациенты употребляют наркотики редко, потому что их пугает даже сам вид иглы. В основном предпочитают алкоголь и табак, а к запрещенным веществам прибегают позднее. Зачастую все проблемы идут из семьи.

- На ситуацию влияют дефекты воспитания, когда в семье нет эмоциональной теплоты и родители не занимаются своими детьми. Когда они чего-то недополучают, ребята уходят на улицу, – рассказала Людмила Петрова, заведующая наркологическим отделением для лечения детей и подростков.

Выяснить, что ребенок стал зависимым просто, следует постоянно обращать внимание на то, в каком состоянии он находится, следить за настроением и интересами.

Для достижения наилучшего эффекта во время лечения нужна совместная работа, ребенка нельзя рассматривать отдельно от родителей, ведь они напрямую влияют на его становление.

- В лечебный процесс нужно вовлекать всю семью. Если родители выполняют наши рекомендации, то эффективность лечения очень высокая, - отметила Людмила Петрова.

Достали пакетик и предложили попробовать

В диспансер доставляют детей из всех районов Алтайского края. Одна из пациенток, 15-летния Лида из Барнаула (имя изменено - прим. ред.), год употребляла мефедрон.

«Мы гуляли, на улице знакомые достали пакетик с порошком. Предложили попробовать, но не сказали, чем это может закончиться», – сказала Лида.

Девушка получала запрещенные вещества через знакомых и поняла, что стала зависимой только через год. За это время ее здоровье ухудшилось, начались перепады настроения, болела голова. После разговора с мамой и визита к наркологу, подростка направили на лечение. Сейчас она чувствует себя лучше и в будущем хочет заниматься спортом или записаться в художественную школу.

– Постараюсь больше не употреблять наркотики. Надеюсь, что получится, – говорит школьница.

Ее соседка по палате Кира (имя изменено - прим.ред.) некоторые время была токсикоманкой и дышала освежителем. Вскоре ее подруга умерла, и школьница твердо решила завязать с вредной привычкой, поэтому и приехала в диспансер

– Я просто поняла, что тоже не хочу продолжать. Мозг будто засыхал, – говорит Кира.

Легких наркотиков не существует

В Алтайском крае около 1100 детей с общими наркологическими расстройствами. Из них наркотики употребляют около 8-10%, остальные выбирают алкоголь. Медики подчеркнули, что легких запрещенных веществ не существует, все они губительно влияют на здоровье и смертельно опасны.

- Если это стимуляторы, то нарушается сознание, в результате чего теряется связь с реальностью. Человек может начать скидывать с себя одежду или он убежден, что может летать или обладает недюжей силой. В состоянии наркотического опьянения люди могут падать с высоты либо, убегая от мнимого преследователя, попадать под машину. В последствии идут нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, изменяются когнитивные функции, - отметила Людмила Петрова

Эксперты добавили, что что зависимость наступает уже после первой-второй дозы, любых запрещенных веществ следует избегать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульскую студентку задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

У нее нашли 23 свертка (подробнее)