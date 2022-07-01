Сестра похороненного «безродным» пациента в Бийске рассказала шокирующие подробности скандала

Родные уже обратились в прокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить врачей на предмет халатности Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской психиатрической больнице идет проверка после скандала, связанного со смертью пациента. Сергей Попов из села Полеводка поступил в медучреждение после двух перенесенных инсультов. Семья передавала ему продукты и необходимые вещи, постоянно интересовалась состоянием родственника, при этом врачи заверяли, что пациент идет на поправку. И лишь спустя полтора месяца выяснилось, что мужчина в это время был мертв и его похоронили как безродного. Подробности шокирующей истории «Комсомолке» рассказала сестра Сергея Оксана Александрова.

«Как это у него нет семьи?»

Проблемы со здоровьем у Сергея Попова начались в феврале – он перенес подряд два инсульта. Мужчина пролечился в больнице, после чего его выписали домой. Однако дома ему стало хуже - появились проблемы с речью, давление было не стабильно.

- Мама вызвала скорую. Сергея в итоге отвезли в психиатрическую больницу. Врач сказал, что если его не оставить на лечение, то последствия могут быть ужасными. Он отлежал 10 дней и выписался, - вспоминает Оксана.

До конца апреля Сергей находился дома, но потом давление снова начало скакать, ноги не слушались, таблетки не помогали. Сергея вновь увезли в больницу.

- Приехали в приемный покой, все документы отксерокопировали, записали номер мамы и положили Сергея. На второй-третий день, когда мама позвонила в отделение, врачи сказали, что его состояние стабилизировалось. Был карантин, поэтому посещения были запрещены, но мы постоянно звонили и спрашивали про его здоровье, приносили передачки: медики говорили, нужно купить – тапочки, зубную щетку, печенье… Нам говорили, что состояние улучшается, пациент идет на поправку, сам себя обслуживает, - подчеркнула сестра Сергея.

«Ну, так получилось»

22 июня мама Сергея Попова как обычно позвонила в больницу, чтобы поинтересоваться здоровьем сына. На другом конце провода ей сказали, что нужно уточнить информацию. Прошло 10 минут…20 минут…час…. Вдруг звонок: врач сообщил, что Сергей скончался еще 7 мая и его похоронили на кладбище, как безродного.

- Они сказали, что могут только извиниться, объяснить, как так вышло, не смогли. Когда мама мне рассказала, что Сергея нет, я поехала в больницу, мне показали журнал, в котором было написано, что он якобы выписан еще 6 мая (за день до смерти, прим. ред.). Я запросила еще журнал, но в другом уже было написано, что он все-таки скончался 7 мая. Ни заведующая, ни лечащий врач в тот раз ко мне так и не спустились, - вспоминает Оксана.

Главный врач, по словам родственников, объяснила, что предварительная причина смерти – острая коронарная недостаточность (сердце, прим. ред.).

- Я никак не могу забыть её слова, полные равнодушия: «Ну, так получилось, извините нас», - отмечает собеседница.

Родные погибшего не могут понять, почему врачи продолжали принимать передачки для пациента, который скончался, и почему, если даже номер семьи потеряли, данные о смерти вовремя не передали в полицию – ведь это дело пяти минут. Правоохранители нашли бы родных мужчины и сообщили скорбную весть… Тогда бы и родители, и дети смогли проводить его в последний путь.

- Сначала врачи пытались объясниться, якобы в документах Сергея не был указан телефон родственников, потом появилась версия, якобы его перепутали с другим пациентом – в отделении лежал его полный тезка, но, по моим данным, его выписали еще до смерти нашего Сергея. Вчера мы нашли место, где его похоронили – словами не описать: провалившаяся земля на кладбище, бугорок земли и табличка с номером, которая даже не заколочена, а просто слегка воткнута в могилу, - подчеркнула сестра Сергея Попова.

Родные уже обратились в прокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить врачей на предмет халатности. Также проверку проводит Минздрав Алтайского края. Решается вопрос об эксгумации тела для проведения экспертизы и установления точной причины смерти, после чего близкие похоронят Сергея по-человечески. Мужчине было всего 50 лет. У него остались двое детей-двойняшек.

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