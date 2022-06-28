Похоронили как безродного: матери сообщили о смерти сына в больнице лишь через месяц

Житель Бийска перенёс инсульт, лежал в горбольнице Бийска, а после его направили в неврологическое отделение психиатрической больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске умершего пациента психиатрической клиники похоронили на кладбище как безродного, не уведомив о его кончине семью. Как пишет сестра умершего Оксана Попова в паблике «Инцидент Барнаул», родных даже не предупредили о том, что мужчина скончался. О смерти родственника они узнали спустя месяц.

Со слов женщины, житель Бийска перенёс инсульт, лежал в горбольнице Бийска, а после его направили в неврологическое отделение психиатрической больницы. Поступил он туда 22 апреля.

- Речь была несвязная - он говорил непонятно. Так и попал в психиатрию в неврологическое отделение. С ним при поступлении была мама. В приёмном покое при его госпитализации взяли ее номер для связи, - пояснила сестра пациента.

Родственники регулярно звонили и интересовались состоянием мужчины. Посещения из-за карантина были запрещены. При этом врачи якобы обещали, что о выписке обязательно предупредят, одного больного не отпустят.

В июне, когда мать в очередной раз узнавала о состоянии сына, медики сообщали, что он находится в стабильном состоянии. Попросили привезти для него зубную щетку, тапочки, а также печенье и сок.

- 22 июня мама снова звонит в больницу, но ей уже говорят: "Перезвоните позже". Начала беспокоиться. В итоге с третьего раза ей сообщили, что её сын умер ещё 7 мая и похоронен как безродный на кладбище Бийска под определенным номером, - поясняет автор поста.

Семья попыталась выяснить, что произошло, но единственное, что сказали по телефону в больнице: «Мы можем только извиниться перед вами». Визит тоже ни к чему не привёл - дежурный врач разговаривать с родными пациента отказался, медсестра тоже. Позднее удалось связаться с главным врачом больницы. Со слов родственников им ответили кратно: «Ну, вот так получилось, извините нас». Назвать причину смерти или предоставить историю болезни родным не смогли, как и объяснить, почему от семьи полтора месяца скрывали смерть мужчины и продолжали принимать передачки, хотя того уже не было в живых.

- Наше состояние просто не описать, а наша мама - как ей с этим жить? - подытожила Оксана Попова.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, в настоящее время ведомство проводит проверку по данному факту.

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