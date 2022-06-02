Редис и Сюрприз: в Алтайском заповеднике поселятся два медвежонка-непоседы

Малышей спасли после гибели матери. Скриншот видео Центр помощи диким животным «Инстинкт»

В Ирбейском районе Красноярского края спасли двух медвежат по кличке Редис и Сюрприз. Маму малышей застрелили браконьеры, в итоге ее трое детенышей оказались брошены на произвол судьбы. Двух из них удалось спасти и поселить в местном Центре помощи диким животным, и вскоре они отправятся в Алтайский заповедник!

- К нам обратились люди из села и рассказали, что появился медвежонок. Первого мишку привезли в коробке из-под редиски, поэтому он получил кличку Редис. А второго медвежонка привезли спустя пару дней, предупредив перед этим: «У нас для вас сюрприз». Так и второй малыш получил кличку. По третьему медвежонку, к сожалению, информации до сих пор нет, - рассказал «Комсомолке» сотрудник центра, волонтер Игорь Матанин.

Красноярский Центр помощи диким животным «Инстинкт», действительно, помогает хищным животным, но небольшим, поэтому мишки в стенах организации впервые. Волонтеры решились взять медвежат на передержку, но основной дом им пришлось искать в других регионах. Принять гостей из Красноярска согласились в Алтайском заповеднике.

- В заповедник мы повезем мишек самостоятельно, но нам нужна финансовая поддержка. Люди, на самом деле, очень помогают – уже собрано около 11 тысяч рублей. Около 6 тысяч рублей понадобилось, чтобы «сварить» клетку для медвежат, еще 3-4 тысячи на корм в дороге, около 7 тысяч потребуется на бензин, - добавил Игорь.

Кстати, когда медвежат подобрали неравнодушные люди, они успели их приучить просить еду и хвататься за руки. Однако медведей в будущем планируют выпустить в дикую припряду, поэтому дружба с человеком для медвежат опасна. Волонтерам удалось напомнить мишкам, что они дикие животные, а не ручные питомцы.

- Поначалу они пытались хватать руку, сосать пальцы, но удалось их отучить, чтобы опасались человека. Здесь главное - соблюсти грань, чтобы не травмировать их психику, иначе могут проявить агрессию к человеку, когда подрастут. Вообще они еще мелкие, но считают, что они уже взрослые медведи – характер показывают. Когда я вез Сюрприза в Центр, то держал его на руках, он попытался схватить меня за руку, а когда я её убрал, то начал рычать и бороться. Инстинкт такой, - пояснил сотрудник организации.

Игорь признался, что забота о мишках отнимает очень много времени и сил. Специально для косолапых пришлось измазать стены вольера болотной грязью, чтобы не забывали запахи дикой природы. А уж чего стоит их кормить – могут и одежду порвать.

Кстати, выпускать мишек в дикую природу планируют на Алтае. Перед этим институт Северцева возьмет генетический анализ у алтайских и красноярских медвежат, чтобы понять, подходят ли медведи по генетике для жизни в наших края.

- Мы не хотим выпускать медвежат в Красноярском крае, ведь на Алтае больше корма и значит больше шансов выжить. И если медведи одного подвида, то наши медвежата будут выпущены на Алтае, а это даст им больше шансов выжить, - добавили в центре «Инстинкт».

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