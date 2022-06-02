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Общество2 июня 2022 7:10

Редис и Сюрприз: в Алтайском заповеднике поселятся два медвежонка-непоседы

Косолапые чувствуют себя уже взрослыми и рычат на спасших их волонтеров
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Малышей спасли после гибели матери. Скриншот видео Центр помощи диким животным «Инстинкт»

Малышей спасли после гибели матери. Скриншот видео Центр помощи диким животным «Инстинкт»

В Ирбейском районе Красноярского края спасли двух медвежат по кличке Редис и Сюрприз. Маму малышей застрелили браконьеры, в итоге ее трое детенышей оказались брошены на произвол судьбы. Двух из них удалось спасти и поселить в местном Центре помощи диким животным, и вскоре они отправятся в Алтайский заповедник!

- К нам обратились люди из села и рассказали, что появился медвежонок. Первого мишку привезли в коробке из-под редиски, поэтому он получил кличку Редис. А второго медвежонка привезли спустя пару дней, предупредив перед этим: «У нас для вас сюрприз». Так и второй малыш получил кличку. По третьему медвежонку, к сожалению, информации до сих пор нет, - рассказал «Комсомолке» сотрудник центра, волонтер Игорь Матанин.

Красноярский Центр помощи диким животным «Инстинкт», действительно, помогает хищным животным, но небольшим, поэтому мишки в стенах организации впервые. Волонтеры решились взять медвежат на передержку, но основной дом им пришлось искать в других регионах. Принять гостей из Красноярска согласились в Алтайском заповеднике.

- В заповедник мы повезем мишек самостоятельно, но нам нужна финансовая поддержка. Люди, на самом деле, очень помогают – уже собрано около 11 тысяч рублей. Около 6 тысяч рублей понадобилось, чтобы «сварить» клетку для медвежат, еще 3-4 тысячи на корм в дороге, около 7 тысяч потребуется на бензин, - добавил Игорь.

Кстати, когда медвежат подобрали неравнодушные люди, они успели их приучить просить еду и хвататься за руки. Однако медведей в будущем планируют выпустить в дикую припряду, поэтому дружба с человеком для медвежат опасна. Волонтерам удалось напомнить мишкам, что они дикие животные, а не ручные питомцы.

- Поначалу они пытались хватать руку, сосать пальцы, но удалось их отучить, чтобы опасались человека. Здесь главное - соблюсти грань, чтобы не травмировать их психику, иначе могут проявить агрессию к человеку, когда подрастут. Вообще они еще мелкие, но считают, что они уже взрослые медведи – характер показывают. Когда я вез Сюрприза в Центр, то держал его на руках, он попытался схватить меня за руку, а когда я её убрал, то начал рычать и бороться. Инстинкт такой, - пояснил сотрудник организации.

Игорь признался, что забота о мишках отнимает очень много времени и сил. Специально для косолапых пришлось измазать стены вольера болотной грязью, чтобы не забывали запахи дикой природы. А уж чего стоит их кормить – могут и одежду порвать.

Кстати, выпускать мишек в дикую природу планируют на Алтае. Перед этим институт Северцева возьмет генетический анализ у алтайских и красноярских медвежат, чтобы понять, подходят ли медведи по генетике для жизни в наших края.

- Мы не хотим выпускать медвежат в Красноярском крае, ведь на Алтае больше корма и значит больше шансов выжить. И если медведи одного подвида, то наши медвежата будут выпущены на Алтае, а это даст им больше шансов выжить, - добавили в центре «Инстинкт».

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