«День сибирского поля»: чем удивят гостей

Традиционно одним из главных событий «Дня сибирского поля» является презентация сельхозтехники Фото: Олег УКЛАДОВ

«День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года. В год старта на площадке работали 98 компаний. Сегодня же число участников межрегионального агропромышленного форума достигла своего исторического максимума - около 300 компаний. Это представители Алтайского края, Курганской, Новосибирской, Ростовской, Кемеровской, Воронежской, Ярославской, Омской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Татарстан и других регионов.

Следуя традиции

Традиционно одним из главных событий «Дня сибирского поля» является презентация сельхозтехники. Крупнейшие мировые производители продемонстрируют кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, мощные тракторы и т.д. Стоит отметить, что в этом году, в силу нынешних экономических реалиях, особое внимание будет приковано к отечественным образцам сельхозтехники.

Так, например, компания Ростсельмаш, один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники, продемонстрирует популярную высокоавтоматизированную технику с комплексом электронных систем. Также в числе участников - Петербургский тракторный завод, являющийся – единственным отечественным производителем мощных энергонасыщенных тракторов.

Особый интерес на «Дне сибирского поля» всегда вызывает и площадка для демонстрации достижений в области племенного животноводства Алтайского края. На ней уже по традиции пройдет выставка сельхозживотных.

Круглый стол

Одним из центральных событий форума станет круглый стол «Перспективы развития рынка органической продукции». Его участники обсудят особенности инфраструктуры развития производства органической продукции Российской Федерации, потенциал развития производства органической продукции в Алтайском крае, международный опыт и практика сертификации продукции по международным органическим стандартам.

Главное новшество

В этот раз участников и гостей «Дня сибирского поля» ждут новшества, а именно - выставка-ярмарка «Алтайские продукты +100 к здоровью!». Свою продукцию представят более 20 местных предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности. Посетители ярмарки смогут отведать алтайские сыры, мясные деликатесы, выпечку, напитки, мёд, пантовую и фитопродукцию и, продукцию предприятий Алтайского биофармацевтического кластера и многое другое.

- В гигантской стилизованной корзине будут представлены образцы продуктов, составляющих рацион правильного питания современного человека. На этой экспозиции организаторы покажут, что все, что нужно для здорового питания – выпускают в Алтайском крае, - рассказывают в «Сибирском агропарке».

Посетить выставку-ярмарку алтайских продуктов можно будет 29-30 июня с 9 до 17 часов в самом большом крытом павильоне Сибирского агропарка.

Мастер-классы

На выставке можно будет посетить мастер-классы от ведущих преподавателей Барнаульского кооперативного техникума, погрузиться в удивительный мир молекулярной кухни и приготовить крио-мороженое, попробовать себя в роли художника и расписать имбирные пряники в стиле рустик.

- А на стенде Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий пройдут мастер-классы по выработке сыров группы Паста Филата в форме сырных косичек и приготовлению горячего молочного шоколада, - рассказывают организаторы. - Также каждый желающий сможет приготовить сырный Трюфель по уникальной рецептуре преподавателей колледжа.

Продукция для здоровья

Инновационную продукцию для здорового питания предложат алтайские производители посетителям «Дня Сибирского поля». Хлебцы с пищевыми волокнами, хлеб для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, иммуномодулирующий зефир с лавандой, печенье с арахисом для безглютенового питания – и это еще не полный список того, что будет представлено на площадке Инжинирингового Центра «ХимБиоМаш» Алтайского государственного технического университета.

А на площадке Алтайского государственного аграрного университета можно будет почувствовать себя настоящим пчеловодом и самостоятельно собрать улей.

Конкурсы

Ну раз хлеб будет, то и зрелища тоже! Для активных посетителей выставки состоится сразу несколько конкурсов: на поднятие сырной головки весом 25 кг, на лучшую жарку сыра и на звание самого активного болельщика на чемпионате среди фермерских хозяйств «Фермерские игры Алмаз – 2022», который будет проходить на территории агропарка.

Кстати, во время форума гостей будут угощать лимонадами и напитками, приготовленными пивоваром из Чехии.

А в это время

Большие бега

29 июня на Барнаульском ипподроме в честь «Дня Сибирского поля» пройдут «Большие бега». К участию заявлены более 50 лучших лошадей Алтайского края, Омской и Кемеровской областей, республики Алтай. Стоимость призов достойная, например, приз в честь Дня Сибирского поля – 350 тыс. руб.

- Ожидается острая и бескомпромиссная борьба на дорожке, - говорят организаторы. - Помимо захватывающих заездов, традиционно на ипподроме, будет проведена развлекательная программа и катание на лошадях.

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