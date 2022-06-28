Благодатный край и потрясающая публика: Лариса Долина поделилась впечатлениями от Алтая

Лариса Долина на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Народная артистка России Лариса Долина была почтенным гостем Литературного фестиваля Роберта Рождественского и приняла участие в концерте на Яру любви в Косихе. Своими впечатлениями от Алтайского края певица поделилась на странице «ВКонтакте».

– Особенное место – село Косиха. Здесь родился Роберт Рождественский и ежегодно проводится поэтический фестиваль, названный в Его честь. Я впервые здесь побывала и надышалась этим особенным воздухом! Теперь поняла, почему именно здесь, на Алтае родились такие знаковые фигуры, как Василий Шукшин, Валерий Золотухин, Михаил Евдокимов и Роберт Рождественский. Таких высоченных берёз я не видела нигде, такой простор, такая девственная природа и… люди - главное достояние - тёплые, радушные, хлебосольные, простые и любвеобильные, - написала звезда.

Она добавила, что пребывание и встреча со зрителями в Алтайском крае было счастьем.

На концерте в Косихе Лариса Долина включила в программу две песни, написанные на стихи Роберта Рождественского - «Благодарю тебя» и «Желаю вам». Она отметила, что поэт абсолютно точно чувствовал музыку и никогда не был в разрезе с ней.

– Наверное, он любил и понимал музыку, иначе бы столько красивых песен не появилось. – поделилась певица. – Это редкий дар, ведь есть такие случаи, когда музыка отдельно, а слова отдельно. У Роберта Ивановича все было очень слаженно, он дружил с композиторами, для которых писал стихи. Все его песни народ любит, и знает, они входят в золотой фонд.

После своего выступления артистка записала видео, стоя у обрыва на Яру любви в Косихе.

– Красивый благодатный край. Публика вообще просто потрясающая. Очень теплая, все слышит, все видит, реагирует. Надо было просто видеть глаза людей на концерте. Такое ощущение, что я тут просто сто лет не была. А ведь я все-таки приезжаю, но в Косихе впервые, – резюмировала Лариса Долина.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как в этом году отметили фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае. Среди почетных гостей кроме Ларисы Долиной были дочь поэта Екатерина Рождественская с сыновьями, невесткой, внучкой и друзьями. Регион посетил и народный артист России Александр Розенбаум, который также выступил на концерте в Косихе.

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