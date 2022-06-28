Достойная замена: Завод ROMAX поставляет полный спектр элеваторного оборудования

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Западные санкции значительно усложнили работу российских предприятий. Перед многими компаниями сейчас стоят глобальные задачи: выстроить новые логистические цепочки, найти достойную замену импортного оборудования и комплектующих по приемлемой цене без потери качества.

В аграрном секторе Алтайского края ситуация не менее напряженная. Сельхозтоваропроизводители делают ставки на импортозамещение, а также новых поставщиков. Для зерноперерабатывающих предприятий региона надежным партнером может стать завод ROMAX, который производит полный спектр элеваторного оборудования.

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Крупнейший в России и Европе

ROMAX - крупнейший в данной отрасли завод в России и Европе, который вкладывает сотни миллионов рублей в разработку высокотехнологичного оснащения и его внедрение. Предприятие площадью около 20 000 квадратных метров оборудовано высокопроизводительными и высокоточными роботизированными станками.

«Парк включает в себя станки по раскрою металла, прокатных линий, гибки металлоизделий, сварочных участков и другого, что позволяет выполнять весь цикл работ в одном месте», - уточняют представители завода.

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Ежегодно с конвейера сходят до 1000 зерноочистительных машин, до 700 тыс. м3 силосного хранения, до 5000 т. металлоконструкций, до 1000 транспортных магистралей. Складские помещения площадью около 25 000 квадратных метров дают возможность хранить комплектующие и готовую продукцию, что позволяет соблюдать оптимальные сроки изготовления и гибкие условия отгрузки.

На предприятии отмечают, что в случае необходимости специалисты сервисной службы выполняют осмотры эксплуатируемого оборудования, дают клиенту необходимые рекомендации.

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Успешный тандем

Завод на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с компанией «Алтайский мукомол». Официальный дилер совместно с ROMAX только за последний год реализовали 69 (!) проектов на территории Алтайского края.

Один из объектов - современный комплекс приемки, очистки, сушки и хранения зерна АСК «Союз». Он включает в себя силосы (плоскодонные, конусные, экспедиторские), линии отгрузки и приемки с железнодорожного транспорта, а также систему очистки.

«Алтайский мукомол» отвечает за своевременную логистику оборудования: поставку и монтаж элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, семенных линий», - сообщили на заводе ROMAX.

Особенность этого тандема - четко фиксированные сроки изготовления и поставки. Заказчики могут быть уверены: элеваторное оборудование начнет работать точно в срок, и из-за санкций у них не будет срывов производства.

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Справка «КП»

Завод ROMAX - группа компаний, задачей которых является изучение потребностей аграрного рынка в области механизации послеуборочной обработки, производство оборудования для элеваторов и комплексов по переработке растительного сырья, обеспечение инжинирингом потребителей продукции.

Фото: предоставлено заводом ROMAX

Компания реализует проекты во всех аграрных регионах страны. Продукция ROMAX конкурирует с мировыми брендами не только в России, но и за рубежом.

Что производит ROMAX

силосы хранения (4,5 - 24 458 куб. м),

зерноочистительные машины (50 - 400 т/ч),

зерносушильное оборудование (20 - 250 т/ч),

конвейеры ковшовые, цепные, скребковые (5 - 1000 т/ч),

самотечное оборудование (200 - 400 мм)

системы аспирации и металлоконструкции

Также ROMAX выполняет заказы предприятий из смежных областей: промышленного и гражданского строительства, нефтехимии.

«Алтайский мукомол»

Адрес: г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, 2-й этаж, офис 206

Тел.: +7 (3852) 58-47-01,

+7-905-924-9933

www.zavodromax.ru

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