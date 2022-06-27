Праздник живота: в Алтайском крае «вкусно» отметили гастрофестиваль «АХ!фест – 2022»

Это одно из тех мероприятий, которое направлено на популяризацию алтайских продуктов. Фото: Анастасия Чебакова

Ну, согласитесь, зеленые щи с лопухом, кундюбки из крапивы, 20-метровую шаурму, окрошку с мясом марала вы вряд ли найдете в рядовом ресторане. Зато каждый, кто приехал на гастрономический фестиваль «АХ!фест – 2022», точно смог открыть для себя что-то необычное. Праздник прошел 25 июня в долине семейного отдыха Алтайское Холмогорье.

«АХ!фест – 2022». Фото: Анастасия Чебакова

Кондюбки из крапивы или плов с лопухом?

Традиционно главным ингредиентом почти любого блюда здесь стали выращенные на алтайской земле травы — измельченные или в виде экстрактов. Особенно часто можно было встретить блюда с экстрактом лопуха, полезные свойства которого известны еще со времен Геродота — он накапливает биологически активные вещества, которые улучшают выведение токсинов из крови.

«Мы занимаемся выращиванием трав и производством растительных экстрактов, поэтому мы готовим на траве, с травой, в траве и так далее», — рассказал Константин Михеев, организатор фестиваля, шеф-повар кафе авторской кухни «Укроп и Гренка».

Так, посетители могли попробовать зеленые творожно-сырные блинчики из крапивы, окрошку со снытью, крапивой и мясом марала, папоротник с говядиной, плов с лопухом, баклажаны с арахисом, купаты из марала, лагман с хвощом, уху с обским судаком и экстрактом солянки холмовой. Кроме того, на фестивале можно было попробовать папоротниковый салат, буженину, ростбиф или язык, маринованные с травами. В качестве напитков посетителям предлагали отвар на соке майского лопуха, черноплодной рябины и холмовой солянки, лимонад с экстрактом пихты и многие другие. Каждый мог найти что-то на свой вкус.

Самая, пожалуй, длинная очередь выстроилась к палатке, где гурманил российский шеф-повар, блогер с почти 3-х миллионной аудиторией на Youtube и популярный телеведущий Василий Емельяненко. Он сварил 170 литров всеми любимых алтайских зеленых щей с лопухом. Как рассказал сам повар, это блюдо активно пользуется популярностью даже в Москве. Наесться им смогли все от души — блюдо более чем сытное.

Но все же главным блюдом на фестивале стали кундюбки — древнеславянское кушанье. По виду напоминает обычные вареники, правда, необычного темно-зеленого цвета. Их готовят на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с белыми грибами. К ним полагается сливочный подкопченный соус и алтайский «песто», который готовили из петрушки и базилика, орехов и местного пармезана.

«АХ!фест – 2022». Фото: Анастасия Чебакова

Лучшие шеф-повара России

Над всеми гастрономическими шедеврами колдовали лучшие повара России и Сибири из ассоциации «Chefs Team Russia». Некоторые из них создавали фудкорты огромного масштаба и кормили даже целую Ибицу. Среди профи своего дела — Юлия Литвиненко (бренд шеф-повар Parus medical resort & Spa и Амассадор по Сибирскому федеральному округу российской Ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia), Василий Вдовин (член Сибирской гильдии шеф поваров, член российской Ассоциации шеф-поваров России «Chefs Team Russia»; тренер Ассоциации пиццайоло России), Николай Карышев (успешный ресторатор с 10-летним опытом, совладелец и шеф-повар бара «Юрта», Шерегеш) Николай Ильин, шеф-повар с мировым опытом, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири и другие.

Кроме того, каждый из посетителей смог увидеть, как делают самую длинную шаурму в Сибири. Длина ее составила 22 метра. Как рассказали сборщики лавашного «гиганта», потребовалось 15 кг курицы, семь литров соуса, 12 кг салата, 10 кг помидоров и огурцов и 30 человек, которые его заворачивали. Кстати, отведать «блюдо-рекорд» мог каждый желающий бесплатно, поэтому разлетелось оно за считаные секунды.

«АХ!фест – 2022». Фото: Анастасия Чебакова

Мероприятие собрало ценителей вкусной еды из разных уголков России — в первую очередь Алтайского края, а также Кемерова, Новосибирска, Томска, Москвы и Санкт-Петербурга. Многие раскупили билеты задолго «до», кто-то заказывал автобусные туры.

«Мы приехали сюда из Барнаула. В прошлое воскресенье у нас был профессиональный праздник — День медика. Поскольку не смогли с коллегами вместе отпраздновать, решили приехать сюда и отметить в такой красоте. Кстати, здесь уже четвертый раз. И всегда остаемся в полном восторге — еда, природа, атмосфера. Что еще нужно для летнего отдыха?», — рассказали одни из участниц фестиваля.

Также в рамках фестиваля «Ах!Фест» на Алтае впервые прошел круглый стол с участием шеф-поваров из Москвы и Сибирского Федерального округа, алтайских производителей натуральной продукции, на котором обсуждались перспективы сотрудничества и поставок продукции в рестораны России.

«Это одно из тех мероприятий, которое направлено на популяризацию алтайских продуктов и развитие деловых отношений. Очень рассчитываем, что договоренности, достигнутые в ходе круглого стола, позволят алтайским продуктам стать постоянными ингредиентами в меню ресторанов столицы и других регионов», — прокомментировал Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В этом году фестиваль продлился один день, однако организаторы обещают, что уже в ближайшие годы «Ах! Фест» станет значительно масштабнее. Туристы смогут несколько дней наслаждаться вкусной едой, музыкой, заниматься спортом и укреплять здоровье.

Автор: Анастасия Чебакова