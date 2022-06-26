Новые экспонаты для музея и выступление Розенбаума и Долиной: На Алтае отметили 90-летие Роберта Рождественского

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июня в селе Косиха Алтайского края завершились мероприятия в честь 90-летия со дня рождения поэта Роберта Рождественского. Это был настоящий праздник, именно так, как хотел бы сам его виновник.

Дочь поэта Екатерина Рождественская все эти дни была на Алтае, куда приехала с сыновьями, невесткой, внучкой Полиной и друзьями. Все они давно уже просили показать малую родину Роберта Ивановича, хотя сама Екатерина с этим обозначением категорически не согласна.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я совершенно не согласна, что Косиха – это малая родина. Это огромная и мощная батарейка для меня. Это огромная родина. Она совершенно бескрайняя. Ее хватает очень надолго. Я приезжаю сюда, а потом совершенно спокойно могу пережить зиму и весну, чтобы летом вернуться снова. Мне хватает прохода по Яру любви, мне хватает этого лучшего в мире вида. Этих стометровых берез, я больше нигде таких не видела. Этих людей и комаров размером со слона. Это прекрасное место, куда я вывезла семью, потому что так им надоела с рассказами о Косихе, что они решили проверить сами. Я надеюсь, у них было замечательное впечатление, - сказала Екатерина Рождественская с главной сцены на Яру любви.

Пользуясь случаем, она еще раз поблагодарила гостей, приехавших на фестиваль, ведь именно благодаря им ее отца до сих пор помнят и любят.

- Вы те, кто работает над его памятью. Это очень важно, потому что память – это действительно работа. Работа очень серьезная и кропотливая, а иногда она бывает очень страшная, потому что не все всегда получается. Хочется, чтобы получалось больше, - продолжает Екатерина Робертовна. – У меня самой была история, когда отец ушел, и я лет 5-6 ничего не делала, не работала над этой памятью. Мне казалось, что он настолько велик, что люди должны его помнить. Что они все равно должны читать его стихи и петь его песни. Но нет, постепенно имя его проседало. Может быть, не поэзия, но имя. Тогда мы с сестрой взялись за эту, порой неблагодарную работу. Сейчас мы получаем от этой работы огромное удовольствие. Хотя бы сейчас посмотреть на Яр любви и увидеть вас – и я понимаю, что все, кто работает над памятью, такие большие молодцы. Я просто хочу сказать вам огромное спасибо.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати в этот раз правнучка советского поэта Полина все же прочитала на публике два его стихотворения - «Со мною бабушка моя» и «Алешкины мысли», правда, некоторые слова забыла, но публика настолько тепло ее приняла, что та смогла собраться и с достоинством вышла из ситуации, а зрители одарили ее овациями. Кто знает, возможно через пару-тройку лет эта девчушка приедет на фестиваль уже со своими собственными произведениями.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы все очень рады и гордимся тем, что Роберт Рождественский родился здесь, в селе Косиха Алтайского края. Для нас с вами это, конечно, большая ответственность – сохранить память, сохранить историю, продолжать открывать его творчество для всех, кто приходит вслед за нами. Я искренне рад, что сегодня здесь такое большое количество наших гостей и земляков, - добавил в свою очередь губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Перед тем, как появиться на Яру любви, вся делегация посетила мемориальный музей непосредственно в Косихе. Там для гостей по традиции провели экскурсию, где к примеру, Лариса Долина очень восхищалась вазой, созданной на Колыванском камнерезном заводе. Радостная внучка Рождественской Полина жадно впитывала всю информацию. На втором этаже ее мама показала ей фотоработы ее бабушки и провела мини-экскурсию.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

А в завершении, уже по сложившейся традиции, Екатерина Робертовна передала в дар музею, который, к слову, в этом году отмечает десятилетие своего существования, новый экспонат – старый телевизор, который когда-то принадлежал самому Роберту Ивановичу.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это телевизор, который смотрел отец и орал, когда выигрывал ЦСКА или еще что-то. Очень любил смотреть футбол, - показывает Екатерина. – Старенький, страшный. Это начало 70-х. представьте себе: стоит кресло, рядом пепельница, наполненная окурками, сидит отец и нервничает. Иногда вскрикивает, но очень тихо, иногда внутренне, потому что так он не кричал. Обожал смотреть спорт, потому что сам был спортсменом. Это был некий алтарь. Телевизор стоял перед обеденным столом. Слоников и салфеточек на нем никогда не было. В основном пепельницы, книжки и часы.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Она высказала пожелание, чтобы в музее постарались воссоздать атмосферу, которая была именно как она рассказала и никак иначе. А в будущем, возможно в следующем году или позже, обязательно передаст музею новые экспонаты.

На Яру любви же в этот день как всегда царила фестивальная атмосфера. Настоящими звездами среди всех стали хозяева площадки – активистки женского клуба «Матрешечка» из Косихи. Девочки, по-другому этих дам просто невозможно назвать, даже несмотря на их почтенный возраст, просто заражают всех своих энергетикой и энтузиазмом. В свободное от бытовых дел время мастерицы создают куклы с которыми создают интерактивные площадки и фотозоны. Тут и Кащей Бессмертный, и Кикимора, и Баба Яга, и Леший, кстати, больше похожий на капитана Джека Воробья. Дети и взрослые в восторге.

- На создание одной такой куклы уходит от недели времени и больше. В изготовлении мы используем только новые вещи и даже колготки! Кстати, лучше всего подходят от 40 Den и плотнее, - признаются мастерицы. – К сожалению, молодое поколение села не интересуется нашим кружком, но зато бабушки из разных уголков Алтайского края приглашают нас к себе на мастер-классы.

Неподалеку от них прямо на коленке творит очередной сувенир из кедра резчик по дереву Анатолий Соколов из Бийска. Он тоже уже не первый раз приезжает на фестиваль. Вот и сейчас он получил от организаторов грамоту и пожелание через год вернуться снова. В его руках обычное полено превращается в медведя, сокола или даже ложку. Рука мастера настолько набита, что он может сделать поделку буквально закрытыми глазами.

- Но был у меня один интересный заказ – полутораметровый медведь, - говорит Анатолий.

Обычно же композиции в разы меньше. Но дерево источает такой невероятный запах, что пройти мимо невозможно.

Вечером же на Яру любви состоялась концертная программа с участием группы ViVA, Александра Розенбаума и Ларисы Долиной. По предварительным подсчетам организаторов, в этом году фестиваль посетили несколько тысяч человек. Через десять лет, когда Роберту Рождественскому исполнится 100 лет, его дочь Екатерина обещала организовать еще более масштабное торжество.

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Анна СЕМИНА

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль Роберта Рождественского в Косихе Фото: Олег УКЛАДОВ

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