Екатерина Рождественская захотела стать послом доброй воли от Алтайского края

Екатерина Рождественская с внучкой Полиной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжаются мероприятия в рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского, который в этом году отметил бы 90-летие. Накануне, 24 июня, в театре драмы имени В.М. Шукшина состоялась концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется».

Со сцены звучали стихи поэта в исполнении артистов театра, солисты музыкального театра пели песни, а почетные гости говорили о том, как их душа отдыхает, когда они приезжают в Алтайский край и не только потому, что эта земля дала миру таких талантливых людей, как Роберт Рождественский, но и потому что здесь особая энергетика и люди.

- Я счастлива вас всех видеть! Отцу исполнилось 90 и я не говорю, что ему исполнилось бы. Ему исполнилось, он с нами, он вот в этой девчонке, - говорит со сцены дочь поэта Екатерина Рождественская, кивая на внучку. – Он в моих ребятах, которые тоже приехали, в его внуках, он во мне, он во всех вас. Он в селе Косиха, где протекает речка Лосиха. Он в песнях, которые поют до сих пор. Он в стихах и новых книжках. Он стоит у меня за левым плечом. Когда я за него пью, я всегда чокаюсь – это очень важно для меня, потому что я его ощущаю. Его и маму. Они вместе и они рядом со мной и с вами.

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Екатерины Робертовны, впервые она приехала на Алтай всего лишь пять лет назад. Но при этом много всего хорошего слышала про эту землю и про малую родину отца.

- Когда он ушел, я очень долго не могла приехать. Я не понимала и до сих пор не понимаю почему. Наверное я готовилась, потому что для меня это была важная встреча. И когда я приехала первый раз, то поняла, что хотела бы еще и еще приезжать сюда, - продолжает дочь Рождественского. – Я напитываюсь тут, потому что ваших улыбок, ваших сердец, вашей красоты, вашего чая и настоек хватает очень надолго. Я о них вспоминаю и мне очень тепло. И я обращают к Виктору Петровичу: если вам нужен посол доброй воли, то это – я. Я так рекламирую Алтай в Москве! Это стала и моя малая родина тоже. Я сюда вожу друзей. Они потом в таком восторге, потому что я им показываю не туристические места – я им показываю село Косиху, которое я обожаю. Мне кажется, что я там где-то в каком-то домике родилась…

Екатерина Робертовна высказала пожелание, что еще через десять лет, когда ее отцу исполнилось бы 100 лет, этот день мы все вместе отметим с большим размахом и как и прежде, Роберт Иванович будет рядом.

- Я счастлива, что я приехала и буду ездить, так что не надейтесь, что я останусь в Москве, - добавила Екатерина.

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, ее внучка Полина, также поднявшаяся на сцену, тоже подготовила сюрприз для гостей вечера – стихотворение, но в последним момент застеснялась публики и сказала, что не может выступить, зато произведение Роберта Рождественского наизусть зачитал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Я искренне рад вас всех сегодня здесь видеть, - говорит губернатор. – В зале действительно собрались люди, которые любят и ценят творчество и поэзию, наследие Роберта Ивановича Рождественского. Это человек, жизнь которого, его произведения и общественная деятельность принадлежат всему нашему народу, всей нашей стране. В этом году литературный фестиваль – это особый праздник, потому что со дня рождения нашего земляка исполняется 90 лет. И это тоже уже традиция, что в круглые даты родные Роберта Рождественского приезжают на Алтай и я еще раз хотел бы их поприветствовать и поблагодарить за внимание, поддержку и участие в жизни края, что интересуетесь, как складываются дела на родине Роберта Ивановича. Поверьте, для нас это очень важно!

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

А после Виктор Томенко прочитал со сцены стихотворение Роберта Рождественского «О мастерах». Этот момент особенно запомнился гостям. Так участник литературного фестиваля поэт, переводчик, член Союза писателей Беларуси и Союза писателей России, главный редактор журнала «Новая Немига литературная», лауреат национальной литературной премии Беларуси Анатолий Аврутин признался, что за день он преодолел пять тысяч километров от Минска до Барнаула, сменил несколько часовых поясов, но оно того определенно стоило.

- Это стоило делать, потому что такой край! Я никогда не видел губернаторов, которые наизусть читают стихи, - говорит Анатолий Юрьевич. – А у вас есть! Еще у вас есть министр культуры, которая замечательный поэт, член Союза писателей. Я думаю, это во-многом потому, что здесь родился Роберт Рождественский. Его дух творчества питает атмосферу.

По его словам, с Рождественским у него связана отдельная история – в своей песне «Огромное небо» поэт буквально дословно предсказал авиакатастрофу, которая произошла 19 мая 2021 года в Барановичах: при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж Як-130 обнаружил техническую неисправность, но в этот по ними был город, жилые кварталы, тысячи людей. Отважные летчики, проявив мужество и героизм, увели машину на безопасное расстояние и рухнули на землю.

- Они нашли крохотный пятачок, куда буквально швырнули самолет, а сами не катапультировались. Ни один человек не погиб, кроме них. После этого песня «Огромное небо» звучала много-много раз во всех телевизионных передачах и программах. Люди сами для себя ее пели, потому что понимали, что таким образом спасли их и их близких от смерти, - говорит Аврутин.

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

И да, именно от творчества великого Роберта Рождественского людям стало лучше. Они выражали огромную благодарность мужественным летчикам.

Сам же Анатолий Аврутин приятно удивлен, что на земле поэта его день рождения отмечают не формально, а с большим размахом и для жителей края это вполне обычно и все приходят на фестиваль по велению души.

В завершении программы концерта на сцену театра драмы поднялись участники группы ViVA, которые исполнили песни, подготовленные в рамках музыкально-поэтического диалога Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. А уже сегодня, 25 июня, все действие переместится в Косиху, где на Яре Любви уже помимо всех озвученных гостей выступят Лариса Долина и Александр Розенбаум.

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

Концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовется» Фото: Олег УКЛАДОВ

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