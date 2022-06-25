«Папа никогда не повышал голос». Дочь Роберта Рождественского – об отце и своем детстве в окружении звезд из телевизора

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Писатель, фотограф и переводчик Екатерина Рождественская приехала на Алтай и провела в Барнауле творческую встречу с поклонниками. Она не только презентовала свою книгу «Шуры-муры на Калининском», но и поделилась самыми яркими воспоминаниями о своем детстве и отце – Роберте Рождественском.

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Тунеядец»: как Рождественский работал

– В детстве мне казалось, что отец – тунеядец. Все отцы как отцы: утром встают, завтракают, берут портфель, идут на службу, потом приходят, дерутся с женой. Ну, какие-то будничные дела. А у нас все не так. Папа утром уходил в кабинет, закрывал дверь, обитую черным дерматином, чтобы не было слышно ни то, что происходит внутри, ни то, что снаружи, и начинал стучать на машинке. Потом через какое-то время говорит: «Девочки, можно я вам почитаю?». Мама сразу закуривает, хмурит брови – она была профессиональным критиком. Она не то, чтобы думает к чему привязаться. Просто всегда очень профессионально подходит к этому вопросу, слушает внимательно. Я иногда тоже делаю свои замечания, что-то мне надо вообще объяснять, потому что я не понимаю. И папа объяснял. Иногда даже менял слово, которое мне не очень нравилось. Также мне совершенно не было понятно стихотворение «Катька, Катышок, Катюха…». Только сейчас понимаю, что оно обращено ко мне сегодняшней, а не к той девочке, которая ничего кроме своего имени не поняла тогда.

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«К нам в квартиру из телевизора пришли все»: о звездных гостях

- В начале 1970-х было удивительно яркое время: папа активно писал песни, и к нам в квартиру из телевизора пришли все: и Муслив Магомаев, и Иосиф Кобзон, и Эдита Пьеха, и Майя Кристалинская – весь «Голубой огонек». У нас дверь не закрывалась, гости приходили вечером после концертов, юбилеев, банкетов. Народу было очень много. У меня возраст был подростковый, противный, я не любила всех, кто приходил, просто ненавидела, потому что они у меня отнимали время общения с отцом и мамой. Я стояла на кухне с бабушкой, что-то готовила, а они пели, гуляли, пили…Ну, в общем, очень трудное детство у меня было.

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«У нас в семье не было повышенного голоса»: о воспитании

- В подростковом возрасте я была ужасная. Мне до сих пор безумно стыдно. Я была вредная. показывала, как я не люблю людей, сидела под столом, забившись. Маме даже казалось, что я не буду любить людей никогда. А папа никогда не воспитывал, никогда не повышал голос. Он спокойно, тихо разговаривал. У нас в семье не было повышенного голоса. Вместо этого – какая-то совершенно идиотская любовь друг к другу.

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

О любимых блюдах поэта

«Я люблю собирать гостей и всегда готовлю сама. В этом году решила, что сделаю на 20 июня (день рождения Роберта Рождественского – при. ред.) любимые папкины блюда: черемуховый торт, блинчатый пирог и на горячее – пельмени.

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Не напоказ»: о любви Рождественского и Аллы Киреевой

«Их любовь была тихая, не напоказ. А мы с сестрой в этой любви купались. Когда все плохо, когда-что-то случается, я все время там со своими родителями. Когда ты находишься все время в этой атмосфере любви, легче жить с этими воспоминаниями».

Творческая встреча Екатерины Рождественской с читателями в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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