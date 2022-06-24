В Барнауле презентовали музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

23 июня в Государственной филармонии Алтайского края при участии оркестра и группы ViVA состоялась презентация музыкально-поэтического диалога Роберта Рождественского и Марины Цветаевой.

- Очень приятно видеть такое огромное количество улыбок, хотя концерт еще не начался. Это всегда вдохновляет, - сказал со сцены автор проекта, певец Александр Балыков перед началом концерта. – Этот проект, который объединил творчество Роберта Рождественского и Марины Цветаевой, родился прошлым летом, когда мы заметили множество совпадений и фактов, объединяющих этих поэтов. Мы поняли, что до сегодняшнего дня никто их рядом не ставил. Я думаю не случайно и одновременно символично мы здесь собрались на алтайской земле, в дни Рождественских чтений. Сегодняшний концерт будет открытием не только для зрителей, но и для всех артистов, которые будут подниматься на сцену.

Именно в Барнауле состоялась презентация проекта, который в дальнейшем будет жить вне фестиваля Роберта Рождественского. Гастроли у группы расписаны уже на месяцы вперед, а в ближайшее время песни поэтов услышат в Бийске, Косихе и Новосибирске.

Кстати, именно в Барнауле снимали телевизионную версию концерта, которую покажут на региональных и федеральных каналах. Так что зрители смогут увидеть себя еще и по телевизору, а тех, кто не смог попасть на выступление, музыканты порадовали отдельным объявлением – в августе ViVA снова приедет в филармонию.

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я думаю, что сегодняшние аплодисменты абсолютно заслужено должны звучать в адрес зрителей. Если мы с вами здесь собрались, то значит, что нас очень многое объединяет, потому что на такой концерт собираются люди, которых интересуют не фантики, а начинка, люди, которые умеют сопереживать музыке, люди, которые умеют доверять музыке, погружаться в нее с головой... Это очень важно. Я уверен, что все пришли в этот зал не случайно, - говорит артист.

Знакомая многим поколениям музыка исполнялась в разных вариациях: группой, соло, а капелла, а также Барнаул посетила специально приглашенная солистка театра «Геликон-Опера» (Москва) Лидия Светозарова. А между выступлениями артисты знакомили зрителей с биографией Рождественского и Цветаевой, открывали ранее неизвестные детали их жизни, читали стихи, а на большом экране позади сцены показывали отрывки интервью Роберта Ивановича. К сожалению, записей голоса Марины Ивановны в архивах нет, но есть ее сестра. Так что можно было представить, что зрители отчасти услышали и саму поэтессу.

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

А главным подарком стали две совершенно новые песни. Музыку для них написал наш земляк, певец Александр Балыков – «Песня о друге» и «Снег». Ранее эти композиции никогда не исполнялись, но теперь они будут в репертуаре артиста.

- «Песня о друге» осталась без внимания композиторов возможно из-за большого количества прозы или сбитых стихотворных ритмов. Но я постарался музыкально воплотить в жизнь все, что хотел сказать Роберт Рождественский, - рассказал певец.

Кстати, те, кто не смог попасть на выступление группы ViVA, имеют шанс оценить их работу в Косихе. Музыканты выступят на Яру Любви в субботу, 25 июня, с 17 до 18 часов.

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический диалог Рождественского и Цветаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

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