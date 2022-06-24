Тигровый принт, массивные кольца и блестки. Барнаульские стилисты раскрыли главные тренды лета-2022

Чтобы создать модный образ, стилист Ирина Плотникова советует замиксовать тенденции разных времен и эпох Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Недаром говорят, что лето – это маленькая жизнь. Жизнь, наполненная яркими красками, эмоциями и образами. О главных трендах летней моды-2022 рассказали барнаульские стилисты Ирина Плотникова и Екатерина Волкова.

Актуальные тренды

Главные тенденции лета-2022 – это, по большому счету, возвращение моды 2000-х - заниженная посадка джинсов и юбок, а также отголоски стиля 80-х - использование в качестве деталей пайеток, блесток и перьев.

- Я прогнозирую то, что стиль нулевых будет актуален еще минимум год. Потом снова вернутся тенденции на подчеркивание женственной фигуры и её естественных форм, - поделилась Екатерина Волкова.

Для того, чтобы создать модный образ, стилист Ирина Плотникова советует замиксовать тенденции разных времен и эпох:

- Возьмите одну знаковую вещь прошлой эпохи и замиксуйте с предметами современными гардероба. Например, составить образ из однотонных велосипедок с просторной футболкой, а сверху надеть винтажную джинсовку. Так вы покажите, что вы современная девушка из 22-го года, - рассказала.

Ирина Плотникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Цвета и материалы

Принты! Сейчас год тигра, и мода под это непременно подстроилась. В этом сезоне актуальны анималистичные принты: тигр, зебра, буренка и змея. Однако к составлению наряда с принтами нужно подходить с умом. Точно не стоит полностью облачаться в тигрицу.

- Достаточно использовать анималистические детали в образе. Например, к легкому однотонному наряду добавить сумку, платок или любой другой аксессуар с тигровым принтом. Также имейте в виду, если вы крупная девушка, то и размер принта должен быть широким и размашистым, а хрупким девушкам стоит подбирать принт с довольно мелкими деталями, - поделилась Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

При подборе базового гардероба нужно отдавать предпочтения нейтральным оттенкам: белый, серый, черный, коричневый, которые можно дополнять модными и яркими предметами гардероба в цвете фуксия, хаки и зеленый. Долгое время все модницы носили бежевый, но он уже является антитрендом.

Для лета специалисты советуют приобретать вещи из натуральных тканей. Например, льна. Во-первых, это удобно и практично во время жары, во-вторых, данный материал всегда смотрятся довольно дорого.

Трендовый капсульный гардероб

Для идеального, стильного и удобного капсульного гардероба на лето подойдут такие предметы одежды, как летний брючный костюм, хлопковая рубашка, базовая футболка, шифоновое платье и трендовая юбка длины миди.

- Главный тренд летнего гардероба сейчас – сочетание женственности и комфорта. В качестве базовых вещей рекомендуется иметь объемный брючный костюм. Брюки можно носить как с футболкой и кроссовками, так и легко преобразить в вечерний наряд, если надеть его с топом и туфлями-лодочками, - рассказала Екатерина Волкова.

Также невозможно представить гардероб для жарких дней без легких платьев. В данном сезоне девушки могут не ограничивать себя при составлении женственного образа. Сейчас в моде платья из шифона длины миди, как однотонные, так и в цветочек, полоску или горошек. Такой материал подходит для каждой фигуры, и его легко трансформировать для похода на свидание.

- Для привлечения мужского внимания нужно соответствовать главному принципу - искренность и естественность. При этом важно гармонично сочетать модные тренды со своей личностью, - поделилась Ирина Плотникова.

Обувь

Объемная и дутая обувь сейчас на пике моды – это могут быть как босоножки, так и сандалии, или даже шлепки. Для создания более женственного образа стилисты советуют носить лаконичные босоножками с тонким ремешком на каблуке любой длины.

- Что касаемо мужского стиля: лоферы и оксфорды — это та классика, которая будет актуальна всегда, - рассказала Ирина Плотникова.

Аксессуары

Минималистичные украшения сдают позиции. На первый план вышли массивные кольца, браслеты и сережки. Однако минималистические детали женственного образа также остаются актуальны – небольшие маленькие разноцветные заколки и резинки для волос, сумки, браслеты и ожерелья из бисера.

Автор: Александра Волкова

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