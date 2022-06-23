Фильмы с Петровым и Янковским: как в Барнауле пройдет фестиваль уличного кино

Кино покажут в барнаульском парке «Арлекино» Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 24 июня в барнаульском парке «Арлекино» состоится масштабный показ кино под открытым небом. Рассказываем, что ждет любителей фильмов и почему это мероприятие не стоит пропускать.

В этом году организаторы обещают емкую и наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу. В фильмах-участниках можно будет увидеть Александра Петрова, Катерину Шпицу, Владимира Вдовиченкова, Алексея Серебрякова, Викторию Толстоганову, Фёдора Добронравова, Аглаю Тарасову, Ивана Янковского, Милоша Биковича и других известных актеров

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители. В конце показа они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков своих смартфонов.

– В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей, – отметил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Вход на фестиваль бесплатный. Начало в 18 часов в парке «Арлекино» по адресу: Г. Исакова 149а.

Конкурсная программа фестиваля

«Нас всех убьёт глобальное потепление»

14 минут, 12+

Режиссер: Анатолий Коблов

Навеянная "Сейлор Мун" психоделическая короткометражка о двух соседках по квартире. Одну снедают мысли о глобальном потеплении, другая — волшебница, пытающаяся ей помочь. Рассказчика этой истории, то и дело разрушающей четвертую стену, сыграл Милош Бикович.

«Ангел»

15 минут, 12+

Режиссер: Саша Петров

Никому неизвестный актер Леха работает аниматором и не видит шансов стать успешным. В полном отчаянии он замечает на крыше дома девушку и спасает ее от прыжка, не подозревая, что это полностью поменяет его жизнь. Дебютный фильм Саши Петрова.

«Новая мама»

15 минут, 12+

Режиссер: Александр Кузовков

Сюрреалистическая и очень красивая история в духе Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе. Однажды её мама куда-то исчезает, а папа приводит в дом другую женщину. Новой маме не нравится девочка и она решает избавиться от неё.

«Холодно»

8 минут, 12+

Режиссер: Данил Иванов

Черная комедия о двух сотрудниках полиции из российской глубинки, просто старавшихся быть хорошими полицейскими, но чуть не замерзшими до смерти.

«Молодой»

15 минут, 12+

Режиссер: Леонид Гардаш

Молодой талантливый скульптор выигрывает всероссийский конкурс и получает право на установку памятника в родном городе. Однако для этого ему нужно пройти с десяток согласований от разных чиновников, у каждого из которых есть свои «небольшие правки»…

«Как разжечь потухший огонь»

15 минут, 12+

Режиссер: Сергей Филатов

Очень неожиданная комедия об изобретателе Валентине, изо всех сил старающемся сделать мир лучше. Валентин придумывает десятки устройств, помогающих решать бытовые проблемы людей, но не может починить разбитое сердце. В какой-то момент он создает главное устройство в своей жизни — оно поможет ему вернуть бывшую жену.

«My Vr»

11 минут, 12+

Режиссер: Ильдар Шангараев

Один день в VR-клубе, помогающем клиентам заново погрузиться в самые важные моменты их жизни. В центре сюжета — молодой парень, сотрудник клуба. Он искренне пытается помочь посетителям разобраться с их прошлым, хотя так и не смог разобраться со своим.

«Невесомость»

25 минут, 6+

Режиссер: Иван Соснин

Саша — обычный школьник. Его родители в разводе и свои личные амбиции ставят выше интересов сына. От недостатка внимания Саша начинает замыкаться в себе. Все меняется, когда после уроков Саша знакомится с новым другом — странным уборщиком в комбинезоне пилота.

«Принципиально документально»

10 минут, 12+

Режиссер: Анатолий Колиев

Зачем каждой русской бабушке тележка? Куда они ездят каждое утро на общественном транспорте? И почему пожилых людей так притягивает отделение почты? Перед нами остроумное мокьюментари о группе расследователей, собирающих данные о тайном заговоре российских пенсионеров.

Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Молодежном театре Алтая покажут последнюю премьеру сезона

В ней рассказывают о трагической жизни женщин, отправивших на фронт своих мужей (подробнее)