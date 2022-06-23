В Молодежном театре Алтая покажут последнюю премьеру сезона

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 23 июня, в Молодежном театре Алтая состоится показ заключительной премьеры сезона – спектакля «Марьино поле».

- Героини – три одинокие старухи из заброшенной деревни – решаются идти встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда в 1941 году проводили их на войну. Каждая верит, что её избранник выжил, а с именами в похоронках просто напутали. Каждая верит, что любимый вернётся тем же – молодым и красивым, - рассказывают в театре.

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» - это пьеса Олега Богаева. Действующие лица – три старушки. Каждой из них по 100 лет. Они живут в старой заброшенной деревне, где кажется, кроме них никого и не осталось, ни одной души…

Отправляясь за своими солдатами, верные подруги берут с собой все самое ценное: корову, патефон и фотокарточки своих мужчин. В пути им придется преодолеть топкое болото, дремучий лес, реку с густым обволакивающим туманом, поле… А кроме этого происходят странные вещи: старушки встречают Геббельса, Левитана, человека-гриба.

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

Этот спектакль рассказывает о дружбе, вере в мечту и надежде на чудо. Бедные женщины до последнего надеются, что смогут увидеть своих героев. А к некоторым они даже являются. По крайней мере, они так считают. Женская верность и любовь не имеет границ.

Билетов на премьеру, к сожалению, уже не осталось, но посмотреть пьесу можно будет в сентябре. Стоимость – 350 рублей. Спектакль идет на малой сцене.

12+

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Марьино поле» Фото: Олег УКЛАДОВ

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