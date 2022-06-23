Подозреваемых в краже бензина с АЗС задержали в Алтайском крае

Расследование продолжается Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное по факту хищения топлива на автозаправочных станциях региона. Правоохранители задержали трех человек, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, подозреваемые орудовали в Алтайском крае с 2018 года.

– Противоправную деятельность организовал работник фирмы, которая занималась техническим обслуживанием автозаправочных станций в Барнауле, – пояснили в ведомстве.

Благодаря своему служебному положению мужчина был хорошо знаком с управляющими АЗС. По информации МВД, пользуясь этим, он вместе с сообщниками внес изменения в программное обеспечение топливораздаточных колонок и систему учета нефтепродуктов на автозаправках. Все это позволяло незаметно создавать излишки топлива. В дальнейшем горючее вывозили грузовым транспортом в места временного хранения, после чего реализовывалось.

Полицейские при поддержке коллег из Росгвардии задержали предполагаемого лидера и двух участников группы. Уже провели обыски по местам проживания фигурантов, на автозаправочных станциях и в помещениях, где хранилось похищенное.

Правоохранители изъяли микросхемы, установленные на топливораздаточных колонках и специально оборудованные пистолеты для слива топлива. Кроме того, обнаружили более трех тонн нефтепродуктов и два грузовика, которые были предназначены для их перевозки.

– Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, – подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что бийчанин списал 540 литров бензина с чужой топливной карты. Он сознался, что нашел ее и решил использовать её в своих интересах. Даже если считать, что 92-ой бензин стоит сейчас больше 44 рублей, предприимчивый житель Бийска потратил не меньше 25 тысяч рублей.

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