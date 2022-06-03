Бийчанин списал 540 литров бензина с чужой топливной карты

Предприимчивый бийчанин потратил не меньше 25 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мужчина нашел топливную карту и пустился «во все тяжкие». Как сообщили в отделе МВД России «Бийское», карта принадлежала одной из больниц. Всего за несколько дней горожанин заправился на 540 литров бензина!

В правоохранительные органы обратился завхоз одной из городских больниц. По словам женщины, водитель медицинского учреждения потерял топливную карту, которая была на балансе больницы.

- Неизвестный ее нашел и за несколько дней успел списать с нее 540 литров бензина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, - отметили в отделе полиции.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина. Он сознался, что нашел карту и решил использовать её в своих интересах. Даже если считать, что 92-ой бензин стоит сейчас больше 44 рублей, предприимчивый бийчанин потратил не меньше 25 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, траты по чужим картам – довольно распространенное преступление. В январе этого года в Барнауле мужчина нашел портмоне с банковскими карточками и принялся их опустошать. Он расплачивался находкой в различных магазинах, все это время хозяин карты получал сообщения об оплате товаров. На счетах было около 15 тысяч рублей, 34-летний успел потратить все средства. Но полицейским удалось его вычислить, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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