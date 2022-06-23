В селе Бобровка местные жители пилят сосны на заборы

На территории поселения без стеснения спилены несколько сосен Фото: Марина КОЧНЕВА

На Алтае проводится проверка тревожного сообщения из села Бобровка. В конце мая в отдел полиции Первомайского района поступил сигнал от жителей села. Те встревоженно рассказали, что прямо на территории поселения без стеснения спилены несколько сосен.

Приехавшие на место полицейские действительно увидели свежие пни. В сотне метров от вырубки жители показали стражам порядка выросший частокол из свежих сосновых бревен.

- Я проходил мимо, когда этот парень носил распиленные бревна, - рассказал свидетель Александр. - Причем он вкапывал их, расширяя свою и без того большую территорию, подпирая въезд к соседу. На мое замечание молодой человек и не подумал реагировать. Ходят слухи, что «дровосек» со связями…

На территории поселения без стеснения спилены несколько сосен Фото: Марина КОЧНЕВА

- Я тоже его спросил, что это все значит, в ответ услышал: «Я что, когда в туалет хожу, тоже соседей предупреждать должен», - рассказал Роман, другой местный житель. – После этого мне удалось получить кадастровые документы, из которых видно, что этот сосед к тому же самовольно прихватил общую территорию, которая ему и не принадлежит.

Сразу же после вызова полицейские созвонились с главой муниципалитета, чтобы уточнить выдавались ли кому-нибудь разрешения на рубку сосен на территории села. Ответ на тот момент был отрицательный. Как объяснил свой поступок мужчина, установивший возле своего домовладения частокол из спиленных сосен, полиция пока не сообщает. Неравнодушные жители села опасаются, что дело могут спустить на тормозах. «КП» будет следить за развитием событий.

На территории поселения без стеснения спилены несколько сосен Фото: Марина КОЧНЕВА

- С большой вероятностью речь идет о незаконной рубке деревьев, – комментирует юрист Михаил Жуков. - Рубка деревьев является уголовно- либо административно наказуемым деянием, если, к примеру, проводится без оформления договора аренды лесного участка, решения о предоставлении лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, а также в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки. Ответственность за такие действия предусматривается как административным, так и уголовным законодательством. Статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации достаточна сурова и предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами или даже лишением свободы на срок до четырех лет и т.д.

Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответственность предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать 5 тысяч рублей.

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