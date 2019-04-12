2019-04-12T11:22:28+03:00
Общество

Житель Барнаула устроил одиночный пикет против вырубки леса

Владимир Сафронов пытается спасти ленточный бор в Нагорной части
БОРЗОВ Денис
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12 апреля участник общественного движения Владимир Сафронов в очередной раз поднял проблему вырубки соснового бора. Он вышел к зданию краевой администрации с плакатом и требованием остановить разбазаривание национального достояния. Лесозащитник узнал, что с 30 апреля начнется аукцион (объявлен фондом имущества Алтайского края – Прим. Авт), на котором будет сдана в аренду земля в Нагорной части Барнаула под строительство многоэтажек. Этот участок находится в бору. На площади почти в два гектара планируют возвести жилые дома высотой до 75 метров, это примерно 25 этажей. Деревья на месте будущей застройки уже вырубили, но вокруг элитного комплекса будет лес. Активист говорит о том, что при строительстве территорию могут расширить, а также устроить стихийную свалку из строительного мусора.

Как прошел пикет

Уже спустя несколько минут к активисту подошли сотрудники службы безопасности Правительства Алтайского края. Они хотели узнать личные данные Владимира. Когда он отказался их предоставить, вызвали полицию. Несмотря на грозный вид, люди в форме провели беседу и пояснили, что в МВД Алтайского края уже создан специальный отряд, который будет расследовать преступления в лесной отрасли.

Владимир призывает к сохранению лесов Фото: БОРЗОВ Денис

Владимир призывает к сохранению лесовФото: БОРЗОВ Денис

Формально согласны

Несколько сотрудников администрации с интересом подходили к лесозащитнику, читали плакат вслух, улыбались и со словами «молодец», уходили по своим делам. Владимир Сафронов отмечает, что все люди соглашаются, но потом варварская деятельность продолжается каким-то волшебным образом. Организация, в которой он состоит – Алтайский совет по защите лесов, уже направляла прошения об остановке вырубки леса в городскую, и в краевую администрации. Правда, это касалось других участков. Тогда вырубку соснового бора удалось отложить, в итоге 300 гектаров леса было сохранено. Сейчас ведется борьба еще за 300 гектаров.

Общественники направляют документы в лесхозы, экологические сообщества. Стараются привлечь внимание Гринписа по России. Даже писали письма президенту с разработанной схемой сохранения порядка в лесохозяйстве, но получили отписку.

- Сейчас строят завод за заводом по переработке леса, но ленточный бор уже не может их обеспечивать, у него не хватает сырьевой базы. Скоро откроется новый завод по производству плит средней и высокой плотности в Павловске. Там обещают использовать только низкосортную древесину, но у предприятия огромные масштабы. Не будут же они ходить по лесам и выборочно брать по несколько деревьев. Начнутся новые рубки, о которых мы даже не будет подозревать, - делится своим мнением лесозащитник Владимир Сафронов

Деньги выделяют

Но не все так плохо. После того, как в прошлом году по всей России стало известно о незаконных рубках в Алтайском крае, начали выделять средства из федерального бюджета. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в ближайшие три года выделят 245 млн. рублей. Средства пойдут на специализированную лесохозяйственную технику и оборудование (культиваторы, посадочные машины, сеялки, плуги, корчеватели). За шесть лет новыми лесами планируют засеять 43 тысячи гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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