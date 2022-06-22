Гармонизируйте отношения и не провоцируйте ссоры: что сулит зеркальная дата 22.06.22

Специалист прогнозирует сложный день Фото: Анна Перевощикова

Сегодня на календаре красуется еще одна зеркальная дата – 22.06.2022. «Комсомолка» решила узнать у барнаульского нумеролога Марии Чупруновой, что сулит этот день.

- 22.06.2022 – если сложить все цифры дня, то получится 16. Доводим получившееся число до единой цифры – это семерка. Семь – это Сатурн, планета контроля, системы, формы, нормы. Требуется совершать правильные дела и действия, никаких шагов за рамки, - отмечает специалист.

В составе сегодняшней даты есть сразу пять двоек. По словам Марии Чупруновой, это означает перебор эмоций, причем не самых хороших. Поэтому сегодня людям стоит следить за эмоциями.

Что касается межличностных отношений, то необходимо достижение гармонии. Если не доводить сегодняшнее число 16 до семерки, то единица – это женская энергия, а шестерка – мужская. Поэтому нужно, чтобы люди в паре прислушивались друг к другу, не провоцировали ссоры и не велись на провокации партнера.

- Очень сложный день, сегодня важно не допускать ссор и держать себя в руках, - подчеркнула нумеролог.

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