Прогноз алтайского нумеролога на 2022 год: «Будет много возможностей заработать большие деньги»

Наступил 2022 год и многие интересуются, каким же он будет Фото: Олег УКЛАДОВ

Наступил 2022 год и многие интересуются, каким же он будет. «Комсомолка» решила приоткрыть завесу тайны и поговорить с алтайским нумерологом-цифрологом Вячеславом Классиным на этот счет.

- Первое, что должны понять люди, это отличие цифр от чисел: цифры – это от ноля до 9, числа – от 10 до бесконечности. Если перевести 2022 год в цифры, то это шесть. Столько нолей в миллионе, поэтому шестой год – это глобальное видение, деньги, профессионализм, самооценка, глубина, логика, а также максимальная мужская энергия. Шестой год будет значимым с точки зрения глобальных целей и возможностей для их осуществления, - отмечает эксперт.

Наступивший год покажет, кто является настоящим профессионалом своего дела, а кто лишь делает вид, что работает. По итогам года притворщики окажутся на обочине жизни, а асы будут стоять у руля последующие три года.

- Начиная с октября, вселенная будет будто проверять, что сделал человек за девять месяцев. Шестерка хороша тем, что она даст нам возможность реализоваться в карьерном плане буквально за год, и в конце года будет важно доказать, что мы состоялись, - добавил Вячеслав Классин.

По прогнозу нумеролога, людям лучше всего метить в одну цель – найти дело, профессиональный навык, который нам больше всего по душе. Даже если это не профессия, а всего лишь хобби.

Что касается межличностных отношений, то в 2022-ом будет рулить мужская энергия: все будет грубо и жестко. Возможны разрывы, но они будут даже к лучшему.

В плане финансов год сулит множество возможностей заработать большие деньги, но не все осмелятся их взять.

- Представьте, что к вам пришел курьер и оставил пакет: вы его открываете, а там два миллиона рублей. Первая мысль, которая у вас возникнет: «А что, если они ненастоящие, или их кто-то хватится?». Отбросьте страхи – берите, говорите «Мои» и идите тратить или инвестировать. Не упускайте такие возможности, - подчеркнул нумеролог-цифролог.