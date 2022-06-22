Жительницы Барнаула «выпускают пар» в лесу с помощью куриных яиц

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

Иногда злость внутри кипит так, что хочется ломать и крушить все вокруг. Но нельзя… В итоге мы получаем подавленные эмоции, а вместе с ними нервозы и другие болезни. Чтобы этого избежать, создательницы барнаульского женского клуба «VeraVenera» Светлана Коноплева и Наталья Кувыкина придумали и внедряют в жизнь специальную практику «Выпусти пар».

- Бесконечная готовка, уборка, стирка. Детей - в школу или садик отведи. На работе начальник поручениями завалил. Несмотря на всю эту кутерьму, вечером дома всех должна встречать любящая мама и красивая жена. Женщины часто ограничивают себя в проявлении негативных эмоций. В будущем это приводит к нервным срывам. Когда женщина приезжает к нам на практику, она выплескивает все, что, что накопилось. Обретает спокойствие и гармонию с собой, - рассказывает Светлана.

Практики разрядки проводятся в лесу. Собираясь тесным коллективом, напряженные дамы едут в сосновый бор, где позволяют себе выплеснуть негативные эмоции, «встретиться» со своими страхами и проблемами.

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

Итак, представьте себе - лесная полянка. Девушки. Рядом с каждой стоит каретка с куриными яйцами. В процессе практики под влиянием эмоций, они, стоя спиной друг к другу, разбивают эти яйца в дребезги об землю. В данном случае яйцо – это контейнер для эмоций.

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

- Женщина берет яйцо и ментально погружает в него все то, что ее беспокоит, а затем его разбивает, тем самым освобождая себя, - уточняет Светлана.

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

Автор практики «Выпусти пар» Наталья Кувыкина рассказывает, что кому-то достаточно пройти данную «медитацию» один раз, а кому-то понадобится курс.

- Во время практики с женщинами работает психолог, который их поддерживает и помогает раскрыть какие-то проблемы, которые они не могут сами сформулировать и проработать, - отмечает Наталья.

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

Со слов барнаульского психолога Елизаветы Неверовой, одна из самых частых проблем, с которыми приходят женщины – проблемные отношения с мужьями и родителями, а также обиды и усталость.

- Чаще всего психологические травмы были получены в детстве, во взрослой жизни женщины начинают отыгрываться на своих партнерах. Данная терапия поможет предотвратить какие-либо поспешные решения, которые могут, например, привести к разводу или зависимостям, - говорит психолог Елизавета Неверова.

Как рассказала одна из участниц по имени Анастасия, она пришла на практику из-за хронической усталости. Девушка собирается открыть собственный бизнес, приходится много работать, вследствие этого появилась и напряженность:

- Во время практики мне очень помогла психолог. Мы разобрались, с чем связаны мои проблемы. Сейчас я поняла, что должна делать, чтобы побороть свои страхи и разобраться с проблемами, - говорит Анастасия.

Во время практики с женщинами работает психолог Фото: Антонина Лышова

Как рассказывают организаторы, которые проводят «Выпусти пар», в планах у них проводить практики для женщин, объединенных «по интересам» – педагоги, врачи, предпринимательницы и другие. Отметим, что в целом «выпустить пар» могут по предварительной записи в клубе все жительницы Барнаула.

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