Перепутал с зайцем: на Алтае мужчина застрелил брата во время охоты, но уголовное дело прекратили

3 января 2022 года братья отправились в лес поохотиться на зайца Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе Алтайского края прекратили уголовное дело, которое возбудили после смерти охотника. Его подстрелил собственный брат. Напомним, трагический случай произошел во время новогодних каникул.

3 января 2022 года братья отправились в лес поохотиться на зайца. Во время поиска добычи они услышали шорох в кустах. Один из мужчин захотел выгнать зверька оттуда. Другой остался поджидать зайца на поляне.

Среагировав на резкое движение в кустах, мужчина, оставшийся на поляне, выстрелил из ружья. По всей видимости, он решил, что это шевелится заяц, но четко цель не видел.

– Именно этой «неясно видимой целью» оказался его брат. Второму охотнику были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранение головы и левого бедра, его смерть наступила по пути следования в КГБУЗ «Тальменская ЦРБ», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ и причинении смерти по неосторожности. Во время судебного заседания сын потерпевшего обратился с заявлением о прекращении уголовного дела. Суд вынес постановление о прекращении дела за примирением сторон.

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