Алтай оказался в тройке лидеров национального экорейтинга

Регионы оценивались по разным экологическим индексам Фото: Олег УКЛАДОВ

Республика Алтай оказалась на третьем месте, а Алтайский край на шестом месте в национальном экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Он отражает ситуацию в сфере экологии регионов по итогам весны 2022 года. Оба Алтая остались на прежних местах, что и ранее.

Регионы оценивались по разным экологическим индексам: природоохранный, промышленный, социальный и сводный. Особое внимание уделялось пожарам, произошедшим этой весной.

- Значительно улучшилась оснащенность наших специальных противопожарных служб (навигаторы, дроны, спутниковые снимки «горячих» точек и т.д.). И в плане задействования людей, единиц техники, авиации, дистанционных методов контроля, строительства и развития противопожарных центров и т.д. — есть заметные изменения к лучшему. Однако трагизм весны связан с тем, что в этом году начали гореть хоть и не гигантские площади лесов, но горели они рядом с населенными пунктами, - говорит Андрей Нагибин, руководитель «Зеленого патруля».

По данным Минприроды Алтайского края, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 242 пожара, горела площадь более 4,1 тыс. га.

- Рейтинги – вещь субъективная, они разные, некоторые могут учитывать одни аспекты и не учитывать другие. Всеобъемлющей оценки проблем охраны природы нет. Объективно оба Алтая по ряду показателей находятся на высоких местах. Здесь нет мощной промышленности, которая оказывала бы серьезное влияние, большие площади занимает малонарушенная природная территория, есть особоохраняемые земли, - считает алтайский эколог Алексей Грибков. – Но и проблемы тоже есть – это строительство туристических объектов. Например, горнолыжный курорт в районе, озеро Манжерок. Экосистема озера тотально уничтожена. В крае тоже есть свои проблемы, как и достижения – за последние годы создан большой национальный парк «Салаир», расширена территория Тигирекского заповедника. Есть проблемы в части рубок леса, добычи полезных ископаемых, прежде всего рассыпного золота - сейчас крупный скандал разворачивается в Солонешенском районе.

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