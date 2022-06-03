За 11 лет население Алтайского края сократилось почти на 256 тысяч человек

Из Алтайского края, который является одним из самых бедных регионов, едут за лучшей жизнью – в Новосибирск, Москву, Питер Фото: Олег УКЛАДОВ

За 11 лет Алтайский край потерял почти 256,5 тысяч человек. По данным на начало 2021 года, в крае проживает 2,164 млн человек. По отношению к 2010 году – это 89,4%. Такие данные следуют из предварительных результатов переписи населения, опубликованных в Российской газете.

Миграционный отток

Из Алтайского края, который является одним из самых бедных регионов, едут за лучшей жизнью – в Новосибирск, Москву, Питер. По мнению многих специалистов, процесс миграции в города – закономерный.

- Я был во многих перенаселенных городах, куда стекаются люди из сельской местности, из городов поменьше. Причем, мне кажется, что это позитивное явление, переезжают, когда у человека есть возможность улучшить свою жизнь. Другой вопрос, что нам делать, чтобы люди хотели остаться в сельской местности – деньги это далеко не решающий фактор, - считает депутат алтайского заксобрания Сергей Писарев.

По мнению социолога Вячеслава Кайгородова, сейчас российская деревня на уровне 19 века. Здесь нет развитой социальной инфраструктуры, дорог, развлечений. Определенное влияние оказывает и окружение. Кроме того, мы живем в патриархальном регионе, где преобладает сельский тип мышления. И, по большому счету, единственный способ построить карьеру – родиться в нужной семье. Это приводит к тому, что люди вынуждены переезжать для реализации своих амбиций.

Барнаул, который нам нужен

Несмотря на то, что все привыкли воспринимать Алтайский край регионом-донором, этот процесс возможно повернуть вспять, считает барнаульский ученый Владислав Вакаев.

- Все то, что сейчас происходит в стране, может привести к снижению интереса переселенцев в регионы, которые всегда были лидерами по этому параметру и повысить его по отношению к ряду других, в том числе и Алтайскому краю. Регион в силу экологии и климата является самым благоприятным местом за Уралом, - говорит собеседник.

По мнению специалиста, происходящие геополитические события могут подстегнуть развитие экономики, благодаря развитому сельскому хозяйству.

- Сейчас еда становится серьезным ресурсом, а сельское хозяйство в крае находится на высоком уровне. Также регион ждет взрывной рост интереса к внутреннему туризму из-за закрытых или полузакрытых границ, а также снижения потока в Крым. Кроме того, сейчас идете переориентирование страны на Восток. Алтай должен, если не оседлать, то серьезно развиться на фоне этих процессов, - говорит Вакаев.

Еще одна группа факторов связана с работой региональных властей по повышению привлекательности края, как для жителей, так и тех, кто может сюда переехать. Для этого нужны простые вещи – создавать точки роста передовой экономики, развивать общественные пространства и комфортную среду для жизни, а также создавать образ будущего.

- Нужно показывать людям, каким город будет через пять или десять лет. И этот образ должен быть привлекательным, - говорит Вакаев.

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