Уроженец Барнаула Дмитрий Бедарев рассказал, как играл киллера в новом сериале

Дмитрий Бедарев. Фото предоставлено ТНТ

Уроженец Барнаул Дмитрий Бедарев снялся в сериале «Детективное агентство Мухича» на ТНТ. Сценарий к нему был написан создателем «Полицейского с Рублёвки» Ильей Куликовым. В интервью Дмитрий рассказал о студенческих годах, своих первых и ярких ролях в кинематографе и о своей авторской психологической бизнес игре, которую он изобрел.

- Дмитрий, вы обучались и работали в Барнауле. Поделитесь впечатлениями о годах жизни проведенных в нашем городе?

- Студенческие годы у меня прошли прекрасно. Первую специальность я получил в АлтГУ, где изучал физику. Сам Барнаул у меня ассоциируется с празднованиями Дня города, которых помню очень много, площадью Сахарова и телеканалом «Экспресс», тогда называвшимся ТВ-Плюс. Со второго курса я работал на телевидении. Насколько мне известно, сейчас этого канала уже нет, остался только проект «Модная жизнь».

Дмитрий Бедарев. Фото предоставлено ТНТ

- А чем вы лично занимались на барнаульском телевидении?

- У меня был ряд проектов, например, программа «Фитнес-клаб», авторская программа про интернет «Интерпорт», которая просуществовала всего несколько месяцев и программа об экстремальных видах спорта «Без башни». Позже после моего брата я был ведущим передачи «Счастливые грибочки».

- А какие это были годы?

- Все вышеперечисленные передачи я вел с 1997 по 2005 годы, а в 2005 году я переехал в Москву.

- Расскажите о своей первой роли. Какой она была и чем запомнилась?

- Первая роль была в сериале «Сделка». Снимали в январе. На улице было минус 15, а снимали осень. Поэтому промерзли дико. У меня потом руки и ноги не двигались. Очень долго потом отогревался в ванной (смеется). Второй проект был с Верой Сторожевой «Прогулка домашних животных». В тот день кастинг-директор попросила меня приехать в своем костюме, поскольку мы играли эпизод на свадьбе, где мой костюм тройка благополучно был «убит» потому что я имел неосторожность прикоснуться к тросу на подвесном мосту. Как итог – большая полоса мазута на всю спину. С тех пор зарекся в своём на съемки не приезжать.

Еще был проект «Не родись красивой», там была эпизодическая роль, сериал «Маршрут», где имел честь сниматься с Абдуловым, Ливановым, Беляевым. Это был мощный проект, где у меня была одна из главных ролей.

- Недавно вы снялись в сериале «Детективное агентство Мухича». Кого играли там?

- В этом сериале я сыграл киллера. Но больше подробностей пока сказать не могу.

- У вас и вашего персонажа есть что-либо общее?

- Мне сложно вдаваться в сравнения, потому как сериал комедийный, а персонажи достаточно гротескные. Сам Мухич - утрированный и собирательный образ.

- Скажите, насколько сильно отличается обстановка на съемках комедии и, например, драматических фильмов?

- Не скажу, что жанр влияет. Это больше зависит от режиссера. От него зависит, какая будет создана атмосфера. От актеров тоже зависит, каждый по-своему себя ощущает, позиционирует, имеет свой уникальный бэкграунд, но по большей части всё создают режиссеры. Режиссер – это голова любого проекта.

- Скажите, а хотели бы еще раз попробовать поучаствовать в каком-нибудь проекте ТНТ? Может быть есть желание попасть в какой-то конкретный?

- Да, хотел бы в своем. Я создал недавно игру «Большое кино» и игру «Банкир», которая, надеюсь, станет большим проектом в виде интеллектуального казино наподобие клуба «Что? Где? Когда?»

Можно сказать, я на телевидении вырос, провел там все студенческие годы со второго курса, поэтому знаю, как устроены телепроекты и планирую запустить новую психологическую бизнес-игру «Банкир».

Дмитрий Бедарев. Фото предоставлено ТНТ

- А можно больше подробностей об этой игре?

- Да, я создал игру «Большое кино», где продюсеры играют против актеров и ранее вел игру «Мафия», но мне она никогда не нравилась. Игра «Банкир» заключается в принципе сохранения капитала, где будут играть инвесторы, предприниматели, экономисты. Сейчас мы проводим игры для компании «Симпл-Лайн», скоро проведем игру для премиального бизнес-клуба «Клуб-500», трейдеры также очень высоко ее оценили. Такая вот ролевая, психологическая бизнес-игра «Банкир». Эта игра - моё авторское изобретение, которое зарегистрировано и запатентовано. Сейчас идет активная фаза разработки специального приложения, для комьюнити игроков. Уже ведутся переговоры с двумя телеканалами, потому что есть планы создать ТВ-версию. В ближайшее время планируем провести игры и в Барнауле.

- Дмитрий, а что бы вы посоветовали начинающим артистам?

- Запускать свои проекты, подумать, где бы хотелось принять участие и найти режиссера, который разглядит в вас тот талант, ту искру, которая в вас есть. Можно писать сценарии самостоятельно, потому как сейчас такое время. Пробиться сейчас всё сложнее. Шансы удваиваются, когда кроме актерских талантов есть еще какое-то идеи. Ну и верить в себя, тогда всё получится.

Смотрите комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» – с 20 июня в 20:00 на ТНТ.