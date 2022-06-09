«Дарители подарков» вернулись в Барнаул: как не поддаться на уловки продавцов хлама

Продавцы предлагают за небольшую сумму купить сразу несколько «ценных» вещей Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле вновь появились так называемые «продавцы хлама», которые ходят по домам, квартирам и предлагают за небольшую сумму купить сразу несколько «ценных» вещей. Причем большая их часть идет якобы в подарок. Чаще всего на уловки таких коммивояжёров ведутся люди пенсионного возраста. «Комсомолка» решила узнать у барнаульского психолога, как не поддаться на психологические трюки торговых агентов.

- В выходной день в квартиру постучался молодой человек. Сказал, что в Барнауле открывается магазин его компании, которая придумала «уникальную» стратегию рекламы – «сарафанное радио»: мне дарят «подарки», а я рассказываю, какая это классная фирма знакомым. После этого вручил мне набор, по его словам, очень качественных ножей, постельное белье, массажер, а также триммер для стрижки бороды и усов. В итоге я стоял со всем этим набором на руках, - рассказал «Комсомолке» барнаулец Даниил Решетов.

По словам Даниила, все это добро стоило около 22 тысяч рублей, но продавец пообещал отдать ему товары абсолютно бесплатно. Правда, нужно было заплатить пошлину – 7 тысяч рублей. Тогда горожанин понял, что его пытаются обмануть и поспешил вернуть все товары обратно.

- В ответ он сказал, мол, бери тогда ножи «бесплатно», но 2 тысячи рублей пошлины все равно бы пришлось заплатить. Тогда я сказал «До свидания» и закрыл дверь, - подчеркнул барнаулец.

Таких же «щедрых» продавцов заметили и в поселке Лесной. Как пишут горожане в паблике «Инцидент Барнаул», люди с большими пакетами стучались в двери и предлагали всякие товары в качестве подарков, а после того, как у человека загорелись глаза, требовали около 12 тысяч рублей. Одной из жертв «торговых агентов» чуть не стала бабушка. На место вызвали полицейских, продавцов задержали и доставили в отдел.

Не секрет, что именно пожилые люди чаще ведутся на уловки не совсем честных людей. Как отметил барнаульский психолог Дмитрий Шпилевой, это связано даже не с психологическим мастерством убеждения коммивояжеров, а с тем, что наши бабушки и дедушки жили во времена, когда люди меньше лгали.

- В их времена было принято, что люди говорят то, что есть: если подарок – то, действительно, подарок, без подвоха. Часто пенсионеры обращаются к молодым людям, называя их сынками или дочками. Представьте, пришел сынок или дочка, так добродушно предлагает подарки, ну как он может обмануть? Защитить себя пожилые люди не смогут, это должны делать мы, их дети, и государство, - считает Дмитрий Шпилевой. – А вообще главная защита – понимание того, что тебе нужно. Если ты видишь, что тебе впаривают то, что не надо, не соглашайся. Скажи, чтобы оставили контакты, и как появится время, ты ознакомишься с продукцией. Некоторые люди не умеют говорить нет, не могут отказать. Но во всех сферах нужно отстаивать свои границы, нужно учиться это делать – говорить «нет» и закрывай дверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мошенники развели женщину на 400 тысяч рублей

Неизвестный мужчина представился сотрудником банка (подробнее)